СИННЕР: «Я пойду поужинать, постараюсь расслабиться и восстановиться»
Первая ракетка мира поделился своими первыми впечатлениями от победы
Первая ракетка мира Янник Синнер после выхода в полуфинал Ролан Гаррос 2025 поделился своими первыми впечатлениями от победы над представителем Казахстана Александром Бубликом в интервью для Eurosport прямо у корта.
«Я уже несколько раз играл с ним раньше и знал, чего ожидать, но с ним никогда не знаешь, как все пойдет. Он заслуженно дошел до четвертьфинала, он действительно очень, очень сложный соперник.
Я старался сосредоточиться на себе и играть как можно стабильнее, потому что у него бывают резкие перепады в игре. Я стремился быть последовательным на протяжении всего матча и хорошо подавать в ключевые моменты. Думаю, это было отличное выступление с моей стороны», – сказал итальянский теннисист.
Также у него спросили, будет ли он смотреть четвертьфинальный матч между Джоковичем и Зверевым.
«Я посмотрю игру немного, хотя всегда стараюсь отключаться от тенниса, когда я вне корта. Турниры Большого шлема очень сильно выматывают ментально – это две очень длинные недели. Я пойду поужинать, постараюсь расслабиться и восстановиться. Это будет отличный матч, и я надеюсь быть готовым».
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