Испания06 июня 2025, 01:56 |
212
0
Реал не захотел делать трансфер игрока, о котором просил Зидан
Райан Черки перейдет в «Манчестер Сити»
06 июня 2025, 01:56 |
212
0
Звездный французский полузащитник «Лиона» Райан Черки определился со своим будущим.
Француз завершает свой переход в английский «Манчестер Сити». Черки недавно посоветовал подписать мадридскому «Реалу» легенда клуба Зинедин Зидан. Отмечается, что Зидан увидел в нем игрока, который мог бы стать ключом к будущему мадридского «Реала». Однако, несмотря на его рекомендацию, «Реал» отдал предпочтение другим подписаниям.
В этом сезоне Черки провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 июня 2025, 15:05 54
Украинский боксер решил покинуть профессиональный ринг
Футбол | 06 июня 2025, 01:44 0
Поединок состоится 6 июня в 21:45 по Киеву
Теннис | 05.06.2025, 18:33
Футбол | 05.06.2025, 06:05
Бокс | 05.06.2025, 19:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2025, 07:11
04.06.2025, 03:44
04.06.2025, 00:01 5
04.06.2025, 09:20 2
05.06.2025, 12:27 16
Бокс
05.06.2025, 07:47 24
04.06.2025, 02:31 12