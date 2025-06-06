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  4. Реал не захотел делать трансфер игрока, о котором просил Зидан
Испания
06 июня 2025, 01:56 |
212
0

Реал не захотел делать трансфер игрока, о котором просил Зидан

Райан Черки перейдет в «Манчестер Сити»

06 июня 2025, 01:56 |
212
0
Реал не захотел делать трансфер игрока, о котором просил Зидан
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Черки

Звездный французский полузащитник «Лиона» Райан Черки определился со своим будущим.

Француз завершает свой переход в английский «Манчестер Сити». Черки недавно посоветовал подписать мадридскому «Реалу» легенда клуба Зинедин Зидан. Отмечается, что Зидан увидел в нем игрока, который мог бы стать ключом к будущему мадридского «Реала». Однако, несмотря на его рекомендацию, «Реал» отдал предпочтение другим подписаниям.

В этом сезоне Черки провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

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Райан Черки Зинедин Зидан трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Лион Манчестер Сити Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник
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