Зидан рассказал, какого игрока Реалу необходимо сейчас подписать

Мадридский «Реал» планирует серьезно усилить состав в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, бывший тренер и игрок «королевского клуба» Зинедин Зидан рассказал руководству мадридцев, какого игрока им необходимо подписать. Зидан посоветовал купить лидера французского «Лиона» хавбека Райана Шерки, трансферная стоимость которого оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Шерики провел 44 матча, забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что будущий тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы Модрич остался в клубе.