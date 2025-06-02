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  4. Зидан рассказал, какого игрока Реалу необходимо сейчас подписать
Испания
02 июня 2025, 02:52 |
151
0

Зидан рассказал, какого игрока Реалу необходимо сейчас подписать

Легенда клуба посоветовал купить Райана Шерки

02 июня 2025, 02:52 |
151
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Зидан рассказал, какого игрока Реалу необходимо сейчас подписать
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Мадридский «Реал» планирует серьезно усилить состав в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, бывший тренер и игрок «королевского клуба» Зинедин Зидан рассказал руководству мадридцев, какого игрока им необходимо подписать. Зидан посоветовал купить лидера французского «Лиона» хавбека Райана Шерки, трансферная стоимость которого оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Шерики провел 44 матча, забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что будущий тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы Модрич остался в клубе.

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Райан Шерки Зинедин Зидан Реал Мадрид трансферы Лиги 1 трансферы Лион
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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