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Испания
19 мая 2025, 14:45 | Обновлено 19 мая 2025, 15:39
1852
0

Всего один год. Хаби Алонсо попросил Реал не отпускать звездного футболиста

Контракт Луки Модрича истекает в июне, а клуб не хочет продлевать сделку с ветераном

19 мая 2025, 14:45 | Обновлено 19 мая 2025, 15:39
1852
0
Всего один год. Хаби Алонсо попросил Реал не отпускать звездного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Испанский специалист Хаби Алонсо, который возглавит мадридский «Реал» накануне Клубного чемпионата мира, начал планировать трансферную кампанию в новом клубе.

В первую очередь новый наставник хотел бы сохранить в составе звездного полузащитника Луку Модрича. У 39-летнего хорвата завершается контракт в июне 2025 года, и руководство «сливочных» приняло решение не продлевать с ним сделку из-за солидного возраста.

По этой причине Алонсо попросил королевский клуб изменить свое решение и предложить Модричу новый контракт на один год. Сам футболист мечтает завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» после чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

Ради того, чтобы остаться в Мадриде, Лука готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Алонсо надеется, что руководство прислушается к его мнению и договорится с именитым ветераном о продлении сотрудничества до июня следующего года.

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Хорват перебрался в Испанию в 2012 году из английского «Тоттенхэма» и проводит здесь уже 13-й сезон.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо Лука Модрич продление контракта
Николай Титюк Источник: Marca
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