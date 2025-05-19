Всего один год. Хаби Алонсо попросил Реал не отпускать звездного футболиста

Испанский специалист Хаби Алонсо, который возглавит мадридский «Реал» накануне Клубного чемпионата мира, начал планировать трансферную кампанию в новом клубе.

В первую очередь новый наставник хотел бы сохранить в составе звездного полузащитника Луку Модрича. У 39-летнего хорвата завершается контракт в июне 2025 года, и руководство «сливочных» приняло решение не продлевать с ним сделку из-за солидного возраста.

По этой причине Алонсо попросил королевский клуб изменить свое решение и предложить Модричу новый контракт на один год. Сам футболист мечтает завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» после чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

Ради того, чтобы остаться в Мадриде, Лука готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Алонсо надеется, что руководство прислушается к его мнению и договорится с именитым ветераном о продлении сотрудничества до июня следующего года.

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Хорват перебрался в Испанию в 2012 году из английского «Тоттенхэма» и проводит здесь уже 13-й сезон.