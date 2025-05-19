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Испания
19 мая 2025, 12:02 |
946
0

Реал не будет продлевать контракт с именитым игроком. Тот хочет остаться

Лука Модрич начал рассматривать варианты для продолжения карьеры

19 мая 2025, 12:02 |
946
0
Реал не будет продлевать контракт с именитым игроком. Тот хочет остаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Именитый полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет испанскую Ла Лигу во время летнего трансферного окна.

Контракт хорватского полузащитника истекает 30 июня 2025 года, однако руководство «сливочных» не планирует продлевать сотрудничество с 39-летним футболистом. Причина – солидный возраст ветерана и опасения спада в следующем сезоне.

Модрич имеет огромное желание остаться в Мадриде на один год, сыграть на чемпионате мира-2026 и завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на это президент Флорентино Перес не намерен оставлять Луку и планирует подписать на его место другого полузащитника.

По сообщениям испанской прессы хорват смирился с таким решением клуба и начал рассматривать варианты для продолжения карьеры. В нынешнем сезоне Модрич сыграл 55 матчей во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Лука Модрич продление контракта свободный агент
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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