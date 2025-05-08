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  4. Будущее Модрича в Реале под угрозой. Клуб не знает, что делать с ветераном
Испания
08 мая 2025, 11:41 |
592
2

Будущее Модрича в Реале под угрозой. Клуб не знает, что делать с ветераном

Хорватский полузащитник, вероятно, покинет клуб после завершения нынешнего сезона

08 мая 2025, 11:41 |
592
2
Будущее Модрича в Реале под угрозой. Клуб не знает, что делать с ветераном
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич с высокой вероятностью покинет испанскую Ла Лигу после завершения текущего сезона.

Контракт 39-летнего полузащитника истекает в июне 2025 года и клуб не может определиться, что делать с ветераном. «Реал» благодарен звездному хорвату за вклад в успехи команды на футбольном поле, но руководство «сливочных» беспокоится из-за солидного возраста Луки.

В Мадриде еще не приняли окончательное решение о продлении контракта и готовы отпустить Модрича свободным агентом после завершения сезона. Учитывая неудачную нынешнюю кампанию, «Реал» хочет усилить полузащиту молодыми игроками, поэтому хорват не сможет рассчитывать на место в стартовом составе.

Модрич перебрался в Испанию в 2012 году из английского «Тоттенхэма» за 40 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 52 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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Реал Мадрид Лука Модрич трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Навіть якщо не вийде з Реалом, Модрич ще може пограти 1-2 сезони.
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0
Lulinnha
Хоть и старик но 7 асистов это круто для него. 
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