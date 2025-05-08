Будущее Модрича в Реале под угрозой. Клуб не знает, что делать с ветераном

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич с высокой вероятностью покинет испанскую Ла Лигу после завершения текущего сезона.

Контракт 39-летнего полузащитника истекает в июне 2025 года и клуб не может определиться, что делать с ветераном. «Реал» благодарен звездному хорвату за вклад в успехи команды на футбольном поле, но руководство «сливочных» беспокоится из-за солидного возраста Луки.

В Мадриде еще не приняли окончательное решение о продлении контракта и готовы отпустить Модрича свободным агентом после завершения сезона. Учитывая неудачную нынешнюю кампанию, «Реал» хочет усилить полузащиту молодыми игроками, поэтому хорват не сможет рассчитывать на место в стартовом составе.

Модрич перебрался в Испанию в 2012 году из английского «Тоттенхэма» за 40 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 52 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал семь результативных передач.