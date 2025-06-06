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  4. Перес сомневается в трансфере, о котором мечтает Хаби Алонсо
Испания
06 июня 2025, 03:27 |
148
0

Перес сомневается в трансфере, о котором мечтает Хаби Алонсо

Президент «Реала» в раздумьях, нужен ли клубу Мартин Субименди

06 июня 2025, 03:27 |
148
0
Перес сомневается в трансфере, о котором мечтает Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Новоиспеченный главный тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет видеть в клубе звездного полузащитника.

По информации испанских СМИ, Алонсо попросил руководство клуба купить Мартина Субименди, но пока не получил положительного ответа от Флорентино Переса. Президент клуба раздумывает, покупать ли Субименди, клаусула которого составляет 60 миллионов евро.

Перес вспоминает провальный трансфер Асьера Ильярраменди, которого клуб купил когда-то в «Реал» Сосьедад – тот полностью провалился в Мадриде.

В этом сезоне Субименди провел за «Реал Сосьедад» 48 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи. К Субименди проявляет интерес и «Манчестер Сити».

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Мартин Субименди Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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