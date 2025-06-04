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  4. Квалификация Уимблдона-2025: украинка впервые сыграет в отборе к Grand Slam
Уимблдон
04 июня 2025, 22:31 |
837
0

Квалификация Уимблдона-2025: украинка впервые сыграет в отборе к Grand Slam

Александра Олейникова и Дарья Снигур попали в заявочный список участниц

04 июня 2025, 22:31 |
837
0
Квалификация Уимблдона-2025: украинка впервые сыграет в отборе к Grand Slam
Instagram. Александра Олейникова

Две украинские теннисистки Александра Олейникова (WTА 217) и Дарья Снигур (WTA 151) попали в заявочный список участниц квалификации Уимблдонского турнира 2025.

24-летняя Олейникова может впервые в карьере сыграть в отборе к турниру серии Grand Slam. Для Снигур это будет пятое выступление на Уимблдоне. В 2024 Дарья впервые пробилась в основу травяного мейджора и проиграла во втором раунде Алене Остапенко.

Квалификационные поединки Уимблдона стартуют на неделе 23 июня.

Также отметим, что в отборе к Уимблдону заявлена полуфиналистка Ролан Гаррос Лоис Буасон (WTA 361), которая воспользовалась защищенным рейтингом, но с понедельника дебютирует в топ-70. Вполне возможно, что она будет единственной теннисисткой из первой сотни в квалификации Уимблдонского турнира (Диан Парри и Бьянка Андрееску, с высокой вероятностью, зайдут в основу).

В основной сетке слэма Украину представят пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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