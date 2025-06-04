Начало матча Лиги наций Германия – Португалия отложено. Что случилось?

Вечером 4 июня по киевскому времени в Мюнхене состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в 22:00 должны были встретиться сборные Германии и Португалии.

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Начало матча отложено из-за сильного дождя. Ожидается, что из-за погоды поединок начнется немного позже (22:10).

Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня на «Альянц Арене». Соперником станет победитель пары Испания – Франция.

Фотогалерея. Начало матча отложено из-за сильного дождя