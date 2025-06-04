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Лига наций
04 июня 2025, 22:05 | Обновлено 04 июня 2025, 22:11
2732
0

Начало матча Лиги наций Германия – Португалия отложено. Что случилось?

Ожидается, что из-за погоды поединок начнется немного позже

04 июня 2025, 22:05 | Обновлено 04 июня 2025, 22:11
2732
0
Начало матча Лиги наций Германия – Португалия отложено. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 июня по киевскому времени в Мюнхене состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в 22:00 должны были встретиться сборные Германии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча отложено из-за сильного дождя. Ожидается, что из-за погоды поединок начнется немного позже (22:10).

Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня на «Альянц Арене». Соперником станет победитель пары Испания – Франция.

Фотогалерея. Начало матча отложено из-за сильного дождя

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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