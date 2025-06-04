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Ролан Гаррос
04 июня 2025, 22:08 | Обновлено 04 июня 2025, 22:10
362
0

ГАУФФ: «Я призналась Алькарасу, что хочу улыбаться так же часто, как он»

Вторая ракетка мира дала пресс-конференцию

04 июня 2025, 22:08 | Обновлено 04 июня 2025, 22:10
362
0
ГАУФФ: «Я призналась Алькарасу, что хочу улыбаться так же часто, как он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Вторая ракетка мира Коко Гауфф выглядит как опытная спортсменка, готовая победить на Ролан Гаррос 2025 года, о чем свидетельствуют ее слова на пресс-конференции после победы в четвертьфинале над своей соотечественницей Мэдисон Киз.

«Я очень горжусь своей способностью сражаться на корте. Чувствую, что чем сложнее ситуация, в которой я оказываюсь, тем больше вероятность, что я покажу свой максимум. Я люблю побеждать, я очень конкурентный человек во всех аспектах жизни. Моя философия – если я выложусь на 100% и проиграю, то это будет не так больно, как если бы я не отдала всего, и тогда появится сожаление, а это худшее чувство для теннисиста.

Я всегда была очень конкурентной, но, думаю, сильно прибавила в умении оставаться позитивной на корте, сохранять оптимистичный настрой. Меня вдохновляют легенды спорта не только из тенниса, не только Большая тройка. Я обращаю большое внимание на таких людей, как Месси, Леброн, на менталитет Коби Брайанта и, конечно же, Серену Уильямс – на то, как они управляют своей карьерой.

С самого начала матча (против Мэдисон Киз) у меня не было чувства мяча, поэтому я изменила натяжение струн. С того момента игра стала лучше, и ментально я почувствовала спокойствие. Я понимаю, насколько важно для меня играть агрессивно, даже если допускаю ошибки. На этом турнире у меня не лучшие ощущения на подаче, так что мне предстоит еще работать над этим компонентом. Главное – я проявила ментальную устойчивость, заставила ее ошибаться и закончила матч с лучшими ощущениями от всех ударов», – прокомментировала американка.

Также Коко призналась, что вдохновляется Карлосом Алькарасом.

«После того как вышел документальный фильм о Карлосе, который я пока не смотрела, но о котором много слышала, я стараюсь немного выходить за рамки теннисного пузыря и просто наслаждаться жизнью. Я даже призналась Карлосу, что хочу попробовать получать удовольствие на корте и улыбаться так же часто, как он. В целом, я хочу больше радоваться жизни. Думаю, у него отличная философия, и я стараюсь черпать в этом вдохновение. Хотя, думаю, я никогда не смогу улыбаться на корте так же много, как он», – сказала Гауфф, которая в полуфинале Ролан Гаррос 2025 сыграет против Лоис Буассон.

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Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф Мэдисон Киз
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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