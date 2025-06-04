Стало известно, за сколько Верес продает своего форварда в Полесье
В межсезонье команда Шандрука проведет семь спаррингов
Футболисты «Вереса» вернутся из отпуска 23 июня и все этапы подготовки к новому сезону проведут в Ровно.
Подопечные Олега Шандрука собираются сыграть 7 спаррингов – первый с тернопольской «Нивой».
Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Вереса» Николай Гайдучик продолжит карьеру в «Полесье», которому этот переход обойдется в 300 тысяч евро.
В текущем сезоне Николай Гайдучик провел за команду Олега Шандрука 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Ожидается, что на острие атаки в «Вересе» его заменит черногорец Марко Мрвалевич, который весной выступал на правах аренды за польский ЛКС.
Пока остается открытым вопрос по бразильскому легионеру Луану. У него 30 июня заканчивается срок аренды и в «Вересе» еще не решили, стоит ли воспользоваться опцией выкупа.
Ранее мы сообщали, что иностранный форвард вернется в «Верес» после аренды.
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