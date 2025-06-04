Стало известно, за сколько Верес продает своего форварда в Полесье

Футболисты «Вереса» вернутся из отпуска 23 июня и все этапы подготовки к новому сезону проведут в Ровно.

Подопечные Олега Шандрука собираются сыграть 7 спаррингов – первый с тернопольской «Нивой».

Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Вереса» Николай Гайдучик продолжит карьеру в «Полесье», которому этот переход обойдется в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Николай Гайдучик провел за команду Олега Шандрука 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Ожидается, что на острие атаки в «Вересе» его заменит черногорец Марко Мрвалевич, который весной выступал на правах аренды за польский ЛКС.

Пока остается открытым вопрос по бразильскому легионеру Луану. У него 30 июня заканчивается срок аренды и в «Вересе» еще не решили, стоит ли воспользоваться опцией выкупа.

Ранее мы сообщали, что иностранный форвард вернется в «Верес» после аренды.