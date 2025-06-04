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  4. «Это провал и детский сад». Известный тренер объяснил провал Шахтера
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 19:23 |
740
0

«Это провал и детский сад». Известный тренер объяснил провал Шахтера

Владимир Шаран – о выступлениях «горняков»

04 июня 2025, 19:23 |
740
0
«Это провал и детский сад». Известный тренер объяснил провал Шахтера
УПЛ. Владимир Шаран

Известный тренер Владимир Шаран объяснил провал донецкого «Шахтера» в этом сезоне.

«Динамо сразу заявило о своих амбициях и заслуженно стало чемпионом, здесь даже вопросов нет. О Шахтере нечего и говорить, какой-то детский сад. Футболисты в основном играли индивидуально, а коллективных действий не было.

Я считаю, что это провал летних сборов, потому что горняки очень тяжело входили в сезон и потеряли много очков. Все поняли, что против такой команды можно играть», – сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что Шаран готов вернуться в профессиональный футбол после длительной паузы, однако на данный момент у него нет серьезных предложений.

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Украинская Премьер-лига Владимир Шаран Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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