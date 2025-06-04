«Это провал и детский сад». Известный тренер объяснил провал Шахтера
Владимир Шаран – о выступлениях «горняков»
Известный тренер Владимир Шаран объяснил провал донецкого «Шахтера» в этом сезоне.
«Динамо сразу заявило о своих амбициях и заслуженно стало чемпионом, здесь даже вопросов нет. О Шахтере нечего и говорить, какой-то детский сад. Футболисты в основном играли индивидуально, а коллективных действий не было.
Я считаю, что это провал летних сборов, потому что горняки очень тяжело входили в сезон и потеряли много очков. Все поняли, что против такой команды можно играть», – сказал Шаран.
Ранее сообщалось, что Шаран готов вернуться в профессиональный футбол после длительной паузы, однако на данный момент у него нет серьезных предложений.
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