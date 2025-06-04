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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 12:13 |
1373
1

Ждет предложений. Известный украинский тренер готов вернуться в футбол

Владимир Шаран с ноября 2023 года находится без команды

04 июня 2025, 12:13 |
1373
1
Ждет предложений. Известный украинский тренер готов вернуться в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран готов вернуться в профессиональный футбол после длительной паузы, однако на данный момент у него нет серьезных предложений.

– Владимир Богданович, вы уже отдохнули, сейчас межсезонье, есть ли у вас какие-нибудь предложения?

– Сейчас многие пишут, что опытные тренеры никому не нужны, дорогу молодым и перспективным. Как видим, они не всегда дают результат, но работают. Агент сейчас занимается этим вопросом. Я готов работать, но пока никаких серьезных предложений нет, – признался Шаран.

53-летний наставник работал во главе многих украинских команд, в том числе с «Александрией», львовскими «Карпатами», закарпатским «Минаем». С ноября 2023 находится без команды.

Во главе «Александрии» Шаран становился чемпионом Первой лиги, завоевал бронзовые награды в элитном дивизионе, а также имеет опыт выступлений в групповом этапе Лиги Европы.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Шаран назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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turist86
Безробітний - отже не має броні, але ТЦК чомусь його не чіпає  
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