Ждет предложений. Известный украинский тренер готов вернуться в футбол

Известный украинский тренер Владимир Шаран готов вернуться в профессиональный футбол после длительной паузы, однако на данный момент у него нет серьезных предложений.

– Владимир Богданович, вы уже отдохнули, сейчас межсезонье, есть ли у вас какие-нибудь предложения?

– Сейчас многие пишут, что опытные тренеры никому не нужны, дорогу молодым и перспективным. Как видим, они не всегда дают результат, но работают. Агент сейчас занимается этим вопросом. Я готов работать, но пока никаких серьезных предложений нет, – признался Шаран.

53-летний наставник работал во главе многих украинских команд, в том числе с «Александрией», львовскими «Карпатами», закарпатским «Минаем». С ноября 2023 находится без команды.

Во главе «Александрии» Шаран становился чемпионом Первой лиги, завоевал бронзовые награды в элитном дивизионе, а также имеет опыт выступлений в групповом этапе Лиги Европы.