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  4. Анатолий ТРУБИН: «Это одно из самых любимых сообщений»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 19:05 |
1183
0

Анатолий ТРУБИН: «Это одно из самых любимых сообщений»

Вратарь отреагировал на вызов в сборную Украины

04 июня 2025, 19:05 |
1183
0
Анатолий ТРУБИН: «Это одно из самых любимых сообщений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на вызов в сборную Украины по футболу на мини-турнир в Канаду.

«Тебя вызвали в сборную» – одно из самых любимых сообщений. Рад быть здесь и получить новый опыт в новом месте», – написал Трубин в Инстаграме.

В этом сезоне Трубин провел 47 матчей, пропустил 48 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии.

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Бенфика
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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