Анатолий ТРУБИН: «Это одно из самых любимых сообщений»
Вратарь отреагировал на вызов в сборную Украины
Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на вызов в сборную Украины по футболу на мини-турнир в Канаду.
«Тебя вызвали в сборную» – одно из самых любимых сообщений. Рад быть здесь и получить новый опыт в новом месте», – написал Трубин в Инстаграме.
В этом сезоне Трубин провел 47 матчей, пропустил 48 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.
Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии.
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