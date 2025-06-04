Анатолий ТРУБИН: «Это одно из самых любимых сообщений»

Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на вызов в сборную Украины по футболу на мини-турнир в Канаду.

«Тебя вызвали в сборную» – одно из самых любимых сообщений. Рад быть здесь и получить новый опыт в новом месте», – написал Трубин в Инстаграме.

В этом сезоне Трубин провел 47 матчей, пропустил 48 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии.