Директор Диназа: «Если бы не Головко в команде был бы хаос»

Самый старший футболист первой лиги, коим был Сергей Старенький, завершил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет.

Нынешний директор «Диназа» в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о сотрудничестве с главным тренером команды Александром Головко.

– Александр Головко пока остается в команде, – сказал Старенький. – Я вообще очень благодарен Борисовичу, поскольку его авторитет очень влияет на воспитание молодых футболистов. И это притом, что у нас пока условия одни из самых низких среди команд первой и второй лиг.

Мы с Головко работаем уже четыре года, и если бы не он, то в команде был бы полный хаос. Этот наставник знает, как нужно работать с юными игроками. Это человек и наставник с большой буквы.

Напомним, что Сергей Старенький в высшей лиге защищал цвета «Десны», «Александрии», «Львова» и «Арсенала».