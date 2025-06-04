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  4. Директор Диназа: «Если бы не Головко в команде был бы хаос»
Украина. Первая лига
04 июня 2025, 20:39 |
496
0

Директор Диназа: «Если бы не Головко в команде был бы хаос»

Сергей Старенький рассказал о влиянии наставника Диназа Александра Головко на футболистов команды

04 июня 2025, 20:39 |
496
0
Директор Диназа: «Если бы не Головко в команде был бы хаос»
ФК Диназ. Александр Головко

Самый старший футболист первой лиги, коим был Сергей Старенький, завершил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет.

Нынешний директор «Диназа» в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о сотрудничестве с главным тренером команды Александром Головко.

– Александр Головко пока остается в команде, – сказал Старенький. – Я вообще очень благодарен Борисовичу, поскольку его авторитет очень влияет на воспитание молодых футболистов. И это притом, что у нас пока условия одни из самых низких среди команд первой и второй лиг.

Мы с Головко работаем уже четыре года, и если бы не он, то в команде был бы полный хаос. Этот наставник знает, как нужно работать с юными игроками. Это человек и наставник с большой буквы.

Напомним, что Сергей Старенький в высшей лиге защищал цвета «Десны», «Александрии», «Львова» и «Арсенала».

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Сергей Старенький Александр Головко Диназ Вышгород
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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