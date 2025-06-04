Сборная Португалии не побеждала сборную Германии уже 25 лет

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборные Германии и Португалии встретятся в Мюнхене.

Этот матч станет юбилейным – 20-м в истории противостояния этих сборных. В предыдущих 19 встречах сборная Германии одержала 11 побед, португальцы – всего 3. Ещё 5 матчей завершились вничью.

В пяти последних очных встречах побеждали немцы – при этом все эти матчи проходили в рамках чемпионатов мира или Европы. В последний раз Португалия побеждала Германию ещё в 2000 году (25 лет назад).

Статистика матчей Португалии против Германии:

2025: ЛН, Германия – Португалия

2021: ЧЕ, Германия – Португалия – 4:2

2014: ЧМ, Германия – Португалия – 4:0

2012: ЧЕ, Германия – Португалия – 1:0

2008: ЧЕ, Германия – Португалия – 3:2

2006: ЧМ, Германия – Португалия – 3:1

2000: ЧЕ, Португалия – Германия – 3:0

1997: ККМ, Германия – Португалия – 1:1

1996: ККМ, Португалия – Германия – 0:0

1996: ТМ, Португалия – Германия – 1:2

1990: ТМ, Португалия – Германия – 1:1

1985: ККМ, Германия – Португалия – 0:1

1985: ККМ, Португалия – Германия – 1:2

1984: ЧЕ, Португалия – Германия – 0:0

1983: ТМ, Португалия – Германия – 1:0

1982: ТМ, Германия – Португалия – 3:1

1960: ТМ, Германия – Португалия – 2:1

1954: ТМ, Португалия – Германия – 0:3

1938: ТМ, Германия – Португалия – 1:1

1936: ТМ, Португалия – Германия – 1:3

Лучшие бомбардиры в матчах Германии против Португалии – Сержиу Консейсау (Португалия), Томас Мюллер (Германия) и Бастиан Швайнштайгер (Германия), на счету каждого по 3 забитых мяча. Интересным фактом является то, что Мюллер и Консейсау – единственные игроки своих сборных, оформившие хет-трик в этом противостоянии.