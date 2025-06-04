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  4. Сборная Португалии не побеждала сборную Германии уже 25 лет
Лига наций
04 июня 2025, 17:54 |
161
0

Сборная Португалии не побеждала сборную Германии уже 25 лет

Смогут ли португальцы наконец-то прервать серию неудач?

04 июня 2025, 17:54 |
161
0
Сборная Португалии не побеждала сборную Германии уже 25 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборные Германии и Португалии встретятся в Мюнхене.

Этот матч станет юбилейным – 20-м в истории противостояния этих сборных. В предыдущих 19 встречах сборная Германии одержала 11 побед, португальцы – всего 3. Ещё 5 матчей завершились вничью.

В пяти последних очных встречах побеждали немцы – при этом все эти матчи проходили в рамках чемпионатов мира или Европы. В последний раз Португалия побеждала Германию ещё в 2000 году (25 лет назад).

Статистика матчей Португалии против Германии:

  • 2025: ЛН, Германия – Португалия
  • 2021: ЧЕ, Германия – Португалия – 4:2
  • 2014: ЧМ, Германия – Португалия – 4:0
  • 2012: ЧЕ, Германия – Португалия – 1:0
  • 2008: ЧЕ, Германия – Португалия – 3:2
  • 2006: ЧМ, Германия – Португалия – 3:1
  • 2000: ЧЕ, Португалия – Германия – 3:0
  • 1997: ККМ, Германия – Португалия – 1:1
  • 1996: ККМ, Португалия – Германия – 0:0
  • 1996: ТМ, Португалия – Германия – 1:2
  • 1990: ТМ, Португалия – Германия – 1:1
  • 1985: ККМ, Германия – Португалия – 0:1
  • 1985: ККМ, Португалия – Германия – 1:2
  • 1984: ЧЕ, Португалия – Германия – 0:0
  • 1983: ТМ, Португалия – Германия – 1:0
  • 1982: ТМ, Германия – Португалия – 3:1
  • 1960: ТМ, Германия – Португалия – 2:1
  • 1954: ТМ, Португалия – Германия – 0:3
  • 1938: ТМ, Германия – Португалия – 1:1
  • 1936: ТМ, Португалия – Германия – 1:3

Лучшие бомбардиры в матчах Германии против Португалии – Сержиу Консейсау (Португалия), Томас Мюллер (Германия) и Бастиан Швайнштайгер (Германия), на счету каждого по 3 забитых мяча. Интересным фактом является то, что Мюллер и Консейсау – единственные игроки своих сборных, оформившие хет-трик в этом противостоянии.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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