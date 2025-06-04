Сборная Португалии не побеждала сборную Германии уже 25 лет
Смогут ли португальцы наконец-то прервать серию неудач?
Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборные Германии и Португалии встретятся в Мюнхене.
Этот матч станет юбилейным – 20-м в истории противостояния этих сборных. В предыдущих 19 встречах сборная Германии одержала 11 побед, португальцы – всего 3. Ещё 5 матчей завершились вничью.
В пяти последних очных встречах побеждали немцы – при этом все эти матчи проходили в рамках чемпионатов мира или Европы. В последний раз Португалия побеждала Германию ещё в 2000 году (25 лет назад).
Статистика матчей Португалии против Германии:
- 2025: ЛН, Германия – Португалия
- 2021: ЧЕ, Германия – Португалия – 4:2
- 2014: ЧМ, Германия – Португалия – 4:0
- 2012: ЧЕ, Германия – Португалия – 1:0
- 2008: ЧЕ, Германия – Португалия – 3:2
- 2006: ЧМ, Германия – Португалия – 3:1
- 2000: ЧЕ, Португалия – Германия – 3:0
- 1997: ККМ, Германия – Португалия – 1:1
- 1996: ККМ, Португалия – Германия – 0:0
- 1996: ТМ, Португалия – Германия – 1:2
- 1990: ТМ, Португалия – Германия – 1:1
- 1985: ККМ, Германия – Португалия – 0:1
- 1985: ККМ, Португалия – Германия – 1:2
- 1984: ЧЕ, Португалия – Германия – 0:0
- 1983: ТМ, Португалия – Германия – 1:0
- 1982: ТМ, Германия – Португалия – 3:1
- 1960: ТМ, Германия – Португалия – 2:1
- 1954: ТМ, Португалия – Германия – 0:3
- 1938: ТМ, Германия – Португалия – 1:1
- 1936: ТМ, Португалия – Германия – 1:3
Лучшие бомбардиры в матчах Германии против Португалии – Сержиу Консейсау (Португалия), Томас Мюллер (Германия) и Бастиан Швайнштайгер (Германия), на счету каждого по 3 забитых мяча. Интересным фактом является то, что Мюллер и Консейсау – единственные игроки своих сборных, оформившие хет-трик в этом противостоянии.
🏆 #NationsLeague Finals Matchweek! 🙌🤩🎉 pic.twitter.com/uYgCeEfQNl— UEFA Nations League DE (@EURO2024DE) June 2, 2025
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