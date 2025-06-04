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Лига наций
04 июня 2025, 16:06 | Обновлено 04 июня 2025, 17:08
265
0

Леон ГОРЕЦКА: «Нельзя сводить все только к Криштиану Роналду»

Полузащитник сборной Германии – о полуфинальной игре Лиги наций против Португалии

04 июня 2025, 16:06 | Обновлено 04 июня 2025, 17:08
265
0
Леон ГОРЕЦКА: «Нельзя сводить все только к Криштиану Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал будущий матч против национальной команды Португалии в полуфинале Лиги наций.

Команды встретятся 4 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Старт в 22:00.

«Мы в отличном настроении. Для многих из нас это особенная ситуация, у нас был короткий перерыв, примерно неделя. И вот мы уже снова тренируемся и с нетерпением ждем выхода на поле.

После моего отсутствия в сборной ничего не изменилось. Я всегда стремлюсь к максимальному успеху, будь то в «Баварии» или в сборной. Я испытываю чувство благодарности, зная, чего стоило мне вернуться сюда. Это по-прежнему что-то особенное. Я просто рад быть частью этого.

Говоря о сборной Португалии, думаю, нельзя сводить все только к Криштиану Роналду. Конечно, он один из величайших игроков в истории, но это команда, состоящая из игроков мирового класса, и мы хорошо к этому готовы.

Игра в Мюнхене? Конечно, для меня и для некоторых других игроков это домашний матч. Я счастлив, потому что люблю играть на этом стадионе. С нетерпением жду матча. Мы знаем, что у Португалии исключительная команда.

Киммих? Сто матчей в его возрасте – это невероятное достижение, и я не думаю, что он планирует в ближайшее время завершать карьеру. Приятно видеть, что ему воздалось за всю проделанную работу, за дисциплину, за то, что всегда остается в форме, всегда на месте, всегда готов играть. Сто матчей за сборную – это определенно большой рубеж», – сказал Леон.

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Андрей Витренко Источник: УЕФА
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