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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Это как мини-Евро, как прошлым летом»
Лига наций
04 июня 2025, 12:49 |
166
1

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Это как мини-Евро, как прошлым летом»

Главный тренер сборной Германии поделился ожиданиями от матча против Португалии

04 июня 2025, 12:49 |
166
1
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Это как мини-Евро, как прошлым летом»
УЕФА. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Португалии:

«Только одно поражение в последних 17 играх: это впечатляет. Нам нужно отталкиваться от этого. Конечно, мы строим нашу уверенность и уверенность в себе, одерживая больше побед. Сейчас у нас впереди два топ-соперника. Независимо от того, как все сложится в среду, у нас все равно будет 2 топ-соперника. В идеале, мы сыграем в Мюнхене дважды.

На данный момент я чувствую себя хорошо. Ребята прекрасно работают на тренировках. Конечно, жаль, что некоторые из наших ключевых игроков травмированы, но это нормально в конце сезона. Мы стараемся справиться с этим, у нас все еще очень хорошая команда. Многие игроки, которые выиграли трофеи в этом сезоне – Кубок Германии, Кубок Испании, игроки из «Баварии» и «Барселоны». Так что, в конце концов, у нас есть много успешных игроков.

Всегда хорошо играть дома, это как мини-чемпионат Европы, как прошлым летом. Я думаю, что Португалия предпочитает больше владеть мячом, чем защищаться, поэтому мы попробуем заставить их больше обороняться. Тогда это большой шанс показать хорошую игру.

У нас есть более трех вариантов впереди. Иногда мы даже играем с полузащитником, но да, у нас есть Волтемаде, у нас есть Никлас Фюлькруг, у нас есть Дениз Ундав, много игроков, которые могут сыграть на этой позиции. Возможно, мы даже сыграем с двумя нападающими. Но у нас будет много игроков, которые могут забивать голы.

Я имею представление о 9 позициях из 11. Осталось принять несколько окончательных решений. Игроки еще не проинформированы, но если они будут внимательными на тренировках, то будут чувствовать, выйдут ли они в старте или нет.

Криштиану Роналду? У него была выдающаяся карьера на протяжении многих лет. Выступать на таком уровне так долго – это нечто экстраординарное. Он забил так много голов и оказал большое влияние на команды, за которые играл. Надеюсь, завтра он не будет иметь такого влияния. Несмотря на свой возраст, он все еще очень опасен, голевая угроза, силен в воздухе, в штрафной площади и не потерял способности читать игру. Мы должны быть осторожны».

Матч Германия – Португалия состоится 4 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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Mark4854590
Німцям під силу виграти трофей і можливо взяти реванш у іспанців
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