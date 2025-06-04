Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Полесья рассказал о главной проблеме и увольнении Ашура
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 19:02 | Обновлено 04 июня 2025, 19:46
820
0

Капитан Полесья рассказал о главной проблеме и увольнении Ашура

Бабенко считает, что тренер слишком много работал

04 июня 2025, 19:02 | Обновлено 04 июня 2025, 19:46
820
0
Капитан Полесья рассказал о главной проблеме и увольнении Ашура
ФК Полесье. Имад Ашур

Полузащитник и капитан Полесья Руслан Бабенко рассказал о том, какие проблемы были у экс-тренера команды Имаша Ашура, а также о том, как в коллективе восприняли его увольнение за два тура до конца сезона УПЛ.

– Проблема в том, что он очень много работает. От него не было такой легкости, знаете. Реально очень много они работали со штабом, много анализировали, а если, так скажем, проблемы, я не могу так оценивать. Может быть, просто опыта в чем-то, потому что реально это молодой тренер, он отдавался по полной. Но реально опыта в чем-то не хватало ему, и я считаю, что он наберется этого опыта и будет топовым тренером через некоторое время.

– Как команда вот восприняла увольнение Имада Ашура?

– Было очень быстро. Мы ехали на базу, позвонил мне Шевчук, сказал: собери команду. Окей, он пришел с Максимовым, сказал, что Имад не работает. С этого дня исполняющий обязанности Максимов. И все очень быстро. Имад попрощался в группе, в sms, я написал слова благодарности, и потом весь тренерский штаб написал, что у них там что-то случилось, не знаю. Очень быстро произошло и переключились, потому что все ждали эти два матча, мы должны были их выгрызть, чтобы попасть в еврокубки.

Новым наставником команды стал Руслан Ротань.

По теме:
Игрок Полесья: «В новом сезоне уже медаль должна быть. Не за третье место»
Эксперт: «У Шахтера под рукой свой тренер, а они выбирают ноунеймов»
«Это провал и детский сад». Известный тренер объяснил провал Шахтера
Руслан Бабенко Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят
Футбол | 04 июня 2025, 18:46 0
Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят
Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят

В бразильском клубе положительно оценивают прогресс, которого центрбек добился в УПЛ

Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Футбол | 04 июня 2025, 07:50 2
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»

Известный тренер рассказал, как выгнал из команды Чечера, Зотова и Закарлюку

РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера
Футбол | 04.06.2025, 18:29
РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера
РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Футбол | 04.06.2025, 02:31
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
Футбол | 04.06.2025, 04:02
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 3
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
03.06.2025, 00:33
Бокс
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
02.06.2025, 23:29 3
Футбол
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
03.06.2025, 09:12
Бокс
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
03.06.2025, 10:45 3
Футбол
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем