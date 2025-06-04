Капитан Полесья рассказал о главной проблеме и увольнении Ашура

Полузащитник и капитан Полесья Руслан Бабенко рассказал о том, какие проблемы были у экс-тренера команды Имаша Ашура, а также о том, как в коллективе восприняли его увольнение за два тура до конца сезона УПЛ.

– Проблема в том, что он очень много работает. От него не было такой легкости, знаете. Реально очень много они работали со штабом, много анализировали, а если, так скажем, проблемы, я не могу так оценивать. Может быть, просто опыта в чем-то, потому что реально это молодой тренер, он отдавался по полной. Но реально опыта в чем-то не хватало ему, и я считаю, что он наберется этого опыта и будет топовым тренером через некоторое время.

– Как команда вот восприняла увольнение Имада Ашура?

– Было очень быстро. Мы ехали на базу, позвонил мне Шевчук, сказал: собери команду. Окей, он пришел с Максимовым, сказал, что Имад не работает. С этого дня исполняющий обязанности Максимов. И все очень быстро. Имад попрощался в группе, в sms, я написал слова благодарности, и потом весь тренерский штаб написал, что у них там что-то случилось, не знаю. Очень быстро произошло и переключились, потому что все ждали эти два матча, мы должны были их выгрызть, чтобы попасть в еврокубки.

Новым наставником команды стал Руслан Ротань.