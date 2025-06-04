«Большая потеря для клуба». Реакция фанов на уход Пономарева из Руха

Виталий Пономарев больше не является главным тренером «Руха». Клуб уже попрощался со специалистом. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Виталий Пономарев возглавил «Рух» в статусе главного тренера в марте 2023 года. Под руководством специалиста команда провела 77 матчей, в которых одержала 26 побед, 30 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение.

По информации их разных источников следующим местом работы Виталия Пономарева стане черкасский ЛНЗ.

Олег: Уход В.Ю. – это самая большая потеря для клуба за последнее время. Большинство не понимает, сколь большую роль играл В.Ю. во всей структуре клуба...

Віталік: Посмотрим по словам диванных экспертов, как заиграет Рух без Виталия Юрьевича.

skanalexander: Видно, что подчиненные спортсмены ФК Рух, не выдержали все требования и ФМ-нагрузки, от Руководителя штаба профессиональных тренеров.

denchikanto1938: Спасибо за все. Я из Киева, но за вашей игрой было приятно наблюдать.

Revibod: По-моему, хана Руху потому что Пономарев был тем самым кто и оставлял ту команду на плаву теперь для меня Рух номер 1 на вылет в следующем сезоне.

Ivan T: Пономарев – тренер любитель. У него под рукой была золотая плеяда молодых игроков. Команда Рух могла спокойно стать чемпионом Украины. Но... Пономарев не понимал и не умел.

Alexandr: Первый претендент на вылет в следующем сезоне уже есть.

olex.mykhailov: Ждем назначения в ЛНЗ.

Ilya Soprun: Спасибо за все, вы сделали невозможное с Рухом, лишь чуть-чуть не хватило выйти в еврокубки, желаю вам удачной карьеры в дальнейшем и чтобы все у вас было хорошо 💛🖤