«Большая потеря для клуба». Реакция фанов на уход Пономарева из Руха
Львовский «Рух» прекратил сотрудничество с главным тренером
Виталий Пономарев больше не является главным тренером «Руха». Клуб уже попрощался со специалистом. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Виталий Пономарев возглавил «Рух» в статусе главного тренера в марте 2023 года. Под руководством специалиста команда провела 77 матчей, в которых одержала 26 побед, 30 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение.
По информации их разных источников следующим местом работы Виталия Пономарева стане черкасский ЛНЗ.
Олег: Уход В.Ю. – это самая большая потеря для клуба за последнее время. Большинство не понимает, сколь большую роль играл В.Ю. во всей структуре клуба...
Віталік: Посмотрим по словам диванных экспертов, как заиграет Рух без Виталия Юрьевича.
skanalexander: Видно, что подчиненные спортсмены ФК Рух, не выдержали все требования и ФМ-нагрузки, от Руководителя штаба профессиональных тренеров.
denchikanto1938: Спасибо за все. Я из Киева, но за вашей игрой было приятно наблюдать.
Revibod: По-моему, хана Руху потому что Пономарев был тем самым кто и оставлял ту команду на плаву теперь для меня Рух номер 1 на вылет в следующем сезоне.
Ivan T: Пономарев – тренер любитель. У него под рукой была золотая плеяда молодых игроков. Команда Рух могла спокойно стать чемпионом Украины. Но... Пономарев не понимал и не умел.
Alexandr: Первый претендент на вылет в следующем сезоне уже есть.
olex.mykhailov: Ждем назначения в ЛНЗ.
Ilya Soprun: Спасибо за все, вы сделали невозможное с Рухом, лишь чуть-чуть не хватило выйти в еврокубки, желаю вам удачной карьеры в дальнейшем и чтобы все у вас было хорошо 💛🖤
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