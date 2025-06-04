Бывший полузащитник Александрии рассказал о чуйке Владимира Шарана
Сергей Старенький считает, что экс-наставник Александрии Владимир Шаран умел подбирать футболистов
Самый старший футболист Первой лиги – Сергей Старенький – принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 40 лет.
В эксклюзивном интервью Sport.ua полузащитник «Александрии» рассказал о том, как ему работалось с Владимиром Шараном, и какими качествами обладал экс-наставник александрийцев.
– Мне очень комфортно было работать под руководством Владимира Шарана, – сказал Старенький. – Кто-то психологически не выдерживал, но это были проблемы самих футболистов.
У Владимира Богдановича была чуйка на игроков, кого приглашать в команду. Это давало результат. Для «Александрии» – это легендарная личность. Этот наставник принес много пользы команде и клубу.
Напомним, что Сергей Старенький в высшей лиге защищал цвета «Десны», «Александрии», «Львова» и «Арсенала». Сейчас специалист занимает должность директора ФК «Диназ».
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