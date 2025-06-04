Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мэдисон Киз – Коко Гауфф. Американское дерби на Ролан Гаррос. Видеообзор
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 17:25 |
37
0

Мэдисон Киз – Коко Гауфф. Американское дерби на Ролан Гаррос. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

04 июня 2025, 17:25 |
37
0
Мэдисон Киз – Коко Гауфф. Американское дерби на Ролан Гаррос. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Коко Гауфф

4 июня вторая ракетка мира из США Коко Гауфф переиграла свою соотечественницу Мэдисон Киз в четвертьфинале Ролан Гаррос 2025.

Коко одержала победу со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 за 2 часа и 13 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Гауфф и Киз провели шестое очное противостояние. На счету обоих теннисисток теперь по три виктории.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Коко поборется против сенсационной француженки Лоис Буассон.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Мэдисон Киз [7] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6

Видеообзор матча

По теме:
Украинец взял сет у второго сеяного на юниорском РГ-2025, но проиграл матч
Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СВИТОЛИНА: «Главная цель – выиграть турнир Grand Slam, быть на вершине»
Коко Гауфф Мэдисон Киз теннисные видеообзоры Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Футбол | 04 июня 2025, 07:50 2
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»

Известный тренер рассказал, как выгнал из команды Чечера, Зотова и Закарлюку

Мэдисон Киз и Коко Гауфф определили полуфиналистку Ролан Гаррос 2025
Теннис | 04 июня 2025, 14:25 0
Мэдисон Киз и Коко Гауфф определили полуфиналистку Ролан Гаррос 2025
Мэдисон Киз и Коко Гауфф определили полуфиналистку Ролан Гаррос 2025

Гауфф с камбеком переиграла чемпионку Australian Open в трех сетах

Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Футбол | 04.06.2025, 09:20
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Чем манит нас дополнительное время?
Футбол | 04.06.2025, 15:21
Чем манит нас дополнительное время?
Чем манит нас дополнительное время?
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Футбол | 04.06.2025, 02:31
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
03.06.2025, 09:36 3
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
03.06.2025, 11:30 2
Бокс
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 7
Футбол
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 3
Бокс
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
02.06.2025, 22:35 6
Футбол
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
03.06.2025, 22:01 1
Теннис
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
03.06.2025, 10:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем