Мэдисон Киз – Коко Гауфф. Американское дерби на Ролан Гаррос. Видеообзор

4 июня вторая ракетка мира из США Коко Гауфф переиграла свою соотечественницу Мэдисон Киз в четвертьфинале Ролан Гаррос 2025.

Коко одержала победу со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 за 2 часа и 13 минут.

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Гауфф и Киз провели шестое очное противостояние. На счету обоих теннисисток теперь по три виктории.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Коко поборется против сенсационной француженки Лоис Буассон.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Мэдисон Киз [7] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6

Видеообзор матча