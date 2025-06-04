Мэдисон Киз – Коко Гауфф. Американское дерби на Ролан Гаррос. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
4 июня вторая ракетка мира из США Коко Гауфф переиграла свою соотечественницу Мэдисон Киз в четвертьфинале Ролан Гаррос 2025.
Коко одержала победу со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 за 2 часа и 13 минут.
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Гауфф и Киз провели шестое очное противостояние. На счету обоих теннисисток теперь по три виктории.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Коко поборется против сенсационной француженки Лоис Буассон.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
Мэдисон Киз [7] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6
Видеообзор матча
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