Николай МИХАЙЛЕНКО: «Перелет и вся дорога в Канаду были очень тяжелыми»
Защитник сборной Украины – о предстоящем турнире Canadian Shield
Защитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился эмоциями после перелета в Канаду, где национальная сборная Украины будет участвовать в турнире Canadian Shield.
«Перелет и вся дорога в Канаду были очень тяжелыми. Но будем адаптироваться, у нас есть еще несколько дней. Главное – атмосфера в команде очень хорошая. Начнем готовиться к матчам, думаю, что все будет хорошо.
Волновался ли, когда получил вызов в сборную? Да, но в каждом поединке, как только касаешься мяча, все волнение проходит. Конечно, это очень серьезный момент в моей карьере. Я даже не мог мечтать здесь оказаться, но это очень приятно.
Что касается самого турнира, то очень хотелось бы победить в обоих матчах. Мы готовимся и настраиваемся, чтобы показать хорошую игру, несмотря на то, что соперники непростые», – ответил Михайленко.
7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой (начало в 21:30 по Киеву), а 10 июня – с Новой Зеландией в 23:00.
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