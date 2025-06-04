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  4. Николай МИХАЙЛЕНКО: «Перелет и вся дорога в Канаду были очень тяжелыми»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 17:02 | Обновлено 04 июня 2025, 17:05
235
1

Николай МИХАЙЛЕНКО: «Перелет и вся дорога в Канаду были очень тяжелыми»

Защитник сборной Украины – о предстоящем турнире Canadian Shield

04 июня 2025, 17:02 | Обновлено 04 июня 2025, 17:05
235
1
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Перелет и вся дорога в Канаду были очень тяжелыми»
УАФ. Николай Михайленко

Защитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился эмоциями после перелета в Канаду, где национальная сборная Украины будет участвовать в турнире Canadian Shield.

«Перелет и вся дорога в Канаду были очень тяжелыми. Но будем адаптироваться, у нас есть еще несколько дней. Главное – атмосфера в команде очень хорошая. Начнем готовиться к матчам, думаю, что все будет хорошо.

Волновался ли, когда получил вызов в сборную? Да, но в каждом поединке, как только касаешься мяча, все волнение проходит. Конечно, это очень серьезный момент в моей карьере. Я даже не мог мечтать здесь оказаться, но это очень приятно.

Что касается самого турнира, то очень хотелось бы победить в обоих матчах. Мы готовимся и настраиваемся, чтобы показать хорошую игру, несмотря на то, что соперники непростые», – ответил Михайленко.

7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой (начало в 21:30 по Киеву), а 10 июня – с Новой Зеландией в 23:00.

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Тяжело, так в окопы, там "легче"!!!!!
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