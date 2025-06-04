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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 16:43 | Обновлено 04 июня 2025, 16:47
227
1

«Я не исключение». Бондаренко – о вызове в сборную и турнире в Канаде

Полузащитник «Шахтера» готов побеждать

04 июня 2025, 16:43 | Обновлено 04 июня 2025, 16:47
227
1
«Я не исключение». Бондаренко – о вызове в сборную и турнире в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко описал свои эмоции относительно переезда в Канаду и предстоящего турнира Canadian Shield, в котором национальная команда Украины сыграет против сборных Новой Зеландии и Канады.

«Сергей Станиславович вызвал меня впервые, поэтому я очень обрадовался. Сейчас чувствую гордость и большую ответственность. Несмотря на конец сезона, я думаю, что любой футболист готов ехать в сборную независимо от своего психологического или физического состояния. Я не исключение.

Честно говоря, после перелета организм немножко в шоке. Но у нас есть несколько дней, чтобы прийти в себя. Думаю, что все будет хорошо. Что касается канадского футбола, я знаю, что в «Торонто» играет несколько звезд, например Франческо Бернардески, и знаю, что здесь проживает большая украинская диаспора. Поэтому ждем невероятную поддержку», – сказал Бондаренко.

Первый матч на турнире Украина сыграет против Канады (7 июня), далее команду ждет игра с Новой Зеландией (10 июня).

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Singularis
Это клубный игрок. Как Старухин. имхо
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