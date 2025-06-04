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  4. Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 21:55 | Обновлено 04 июня 2025, 22:07
2960
0

Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»

Экс-тренер сборной Украины – о работе с Андреем Ворониным

04 июня 2025, 21:55 | Обновлено 04 июня 2025, 22:07
2960
0
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
УАФ. Андрей Воронин

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о работе с Андреем Ворониным в главной команде страны.

– Когда вы говорили, что подстрижете Воронина, вы это так шутили?

– «Ворона» – одессит, с ним нужно было обращаться как-то по-особенному. Он пытался что-то доказать, поэтому я вызвал его один на один и сказал: «Вот это прекрати, а вот это можешь делать».

Ранее легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине.

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Андрей Воронин сборная Украины по футболу Олег Блохин
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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