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  4. Пономарев подвел итоги работы в Рухе, поблагодарив за годы сотрудничества
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 16:29 | Обновлено 04 июня 2025, 16:30
284
0

Пономарев подвел итоги работы в Рухе, поблагодарив за годы сотрудничества

Коуч официально покинул пост тренера клуба

04 июня 2025, 16:29 | Обновлено 04 июня 2025, 16:30
284
0
Пономарев подвел итоги работы в Рухе, поблагодарив за годы сотрудничества
ФК Рух. Виталий Пономарев

Украинский тренер Виталий Пономарев дал прощальное интервью представителям львовского клуба «Рух». Коуч после пяти лет сотрудничества с «Рухом» покинул расположение клуба.

– Виталий Юрьевич, вы много лет посвятили «Руху». Со своими воспитанниками вы дважды выигрывали чемпионат среди команд U-19, играли в Юношеской лиге УЕФА. Затем возглавили основную команду клуба и сначала сохранили прописку в УПЛ, а затем демонстрировали лучшие результаты «Руха» в чемпионате. Как вы оцениваете этот период работы? Что лично для вас значат эти достижения в клубе?

– За эти пять лет у меня есть только слова благодарности. В первую очередь – основателю и менеджменту, всем сотрудникам и персоналу клуба, и, конечно, футболистам за эти годы плодотворной и интересной работы. «Рух» очень многое мне дал и помог сформироваться как тренеру. У меня была прекрасная возможность развиваться и прогрессировать как специалисту, работать с качественными игроками. Поэтому я благодарен каждому, кто был причастен к «Руху».

Это были незабываемые пять лет, наполненные множеством позитивных моментов. Это и два чемпионства юношеских команд, и затем увлекательная борьба за еврокубки. Всё это мы делали вместе с командой, которая состояла из наших юных воспитанников – почти все они представители западных регионов Украины. «Рух» своим примером показал, что можно бороться за высокие цели со своими игроками и без раздутых бюджетов и заоблачных сумм.

Клуб выбрал правильный путь развития, и теперь его нужно придерживаться. Многие футболисты «Руха» за эти годы стали неотъемлемой частью сборных Украины разных возрастов, а Алексей Сыч стал первым представителем «жёлто-чёрных» в национальной сборной, дебютировав за главную команду страны.

– Под вашим руководством команда начала обновляться, молодёжь стала получать больше игрового времени, и именно тогда был взят курс на доверие к своим воспитанникам. Как проходил этот процесс и довольны ли вы итогом этой работы?

– Многих ребят я знал с самого детства, кого-то – ещё с 3-го класса. Я верил в них, знал их возможности и то, что они способны добиваться высоких результатов и бороться за лидирующие позиции в УПЛ, независимо от соперников. Работать с такими игроками – одно удовольствие.

– Фундамент нынешней команды это плод вашей работы. Будете ли следить за развитием «Руха»?

– Конечно, я буду болеть за команду и следить за ней. Меня интересует не только результат основной команды, но и как выступает команда U-19, как играют команды Академии, и так будет и дальше. Это огромный пласт работы, который был проделан всеми – от основателя клуба до каждого сотрудника «Руха». Это настоящий клуб, а не только первая команда. Каждому игроку я хочу пожелать достижения новых высот в футболе.

– Какие эмоции у вас были после прощания с командой? О чём вы говорили с игроками и персоналом клуба?

– Я попрощался с ними, пообщался, мы вспомнили моменты, которые пережили вместе. Это был интересный путь, наполненный разными эмоциями, ведь мы долгое время работали бок о бок. Всегда трудно расставаться, но мы все взрослые люди и понимаем, что впереди у каждого – свои задачи. Эта встреча была приятной, и я благодарен всем за классные годы совместной работы.

– Какое ваше напутственное слово игрокам и болельщикам клуба?

– Желаю, чтобы клуб и дальше развивался и вышел на новый, более высокий уровень. Чтобы каждый игрок продолжал прогрессировать, ведь все они – молодые и перспективные парни, которые в будущем могут добиться высоких целей и бороться за лучшие результаты. Также хочу пожелать воспитанникам Академии, чтобы они продолжали усердно учиться и тренироваться. Академия «Руха» имеет талантливых детей, которые со временем смогут демонстрировать не только такие же результаты, как сейчас у первой команды, а даже и лучшие! Уверен, что эти юноши – будущие звёзды не только украинского, но и мирового футбола.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Она очень важна для футболистов, тренеров и клуба в целом. Хочется, чтобы фанаты «Руха» и дальше активно поддерживали команду, гордились ею, а ребята радовали людей отличными результатами и яркой игрой.

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чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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