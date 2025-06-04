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Кубок Украины
04 июня 2025, 15:21 |
172
1

Чем манит нас дополнительное время?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков высказывается в защиту экстра-таймов в Кубке Украины

04 июня 2025, 15:21 |
172
1
Чем манит нас дополнительное время?
ФК Шахтер

Кубковые соревнования имеют особый привкус. Здесь скромник из низшей лиги может наказать высокомерного, привыкшего к еврокубкам толстосума, задиристый аутсайдер элиты в состоянии выбросить из розыгрыша кого-то из дуэта мегаграндов, а любительская команда (у которой всех достижений – медали чемпионата области) имеет возможность поиздеваться над командой мастеров. Этим Кубок и манит болельщиков. Однако не стоит забывать о том, что соревнования называются «Кубок Украины по футболу» (наименование спонсора, конечно, добавляется!). Именно по футболу, а не по пробиванию 11-метровых (это, безусловно, важная составляющая игры, но не вся она). Поэтому и дополнительное время как важный элемент именно футбола, а не послематчевых пенальтийных упражнений, как по мне, должно быть сохранено. Зачем нужно искусственное повышение уровня сенсационности?

Идея отмены дополнительного времени до определенных стадий Кубка Украины (если хотите, до чемпионских его раундов), похоже, преодолев стадию обсуждения, переходит к стадии утверждения. Вероятно, к изменениям побудила не самая простая логистическая ситуация в нашей стране (война, к сожалению, обуславливает немало плохого, вызывает длиннющую цепочку проблем разного рода) и, как следствие, нехватка времени для восстановления. Это – правда, но элитные (и не только) команды часто используют кубковые матчи для предоставления полноценной практики тем игрокам, которые меньше играют в других турнирах. К тому же и поменять в течение кубковой игры с дополнительным временем можно более половины стартового состава. Так ли уж важно в этом контексте восстановление как таковое?

Вероятно, перед наступлением на дополнительное время принимали во внимание зарубежный опыт. В частности, в Кубке Италии этого сезона до четвертьфинальной стадии включительно дополнительным временем пренебрегали. Оно возможно только с полуфинальной стадии, однако она состояла из двух матчей, и соответствующая вероятность существенно уменьшена. Вот, скажем, «Эмполи» выбил «Ювентус» в четвертьфинале: после ничьей в основное время «эмполиани» лучше пробили пенальти. С точки зрения несимпатизанта «Юве» все сложилось как нельзя лучше. С точки зрения нейтрального болельщика – неплохо, ведь аутсайдер переиграл фаворита, однако не предпочел бы такой «нейтрал» (простите уж за такое слово, ведь заболотные спортсмены существенно дискредитировали это понятие) посмотреть на полчаса больше футбола? Тем более, что андердог выглядел весьма конкурентно (показатели xG вполне-вполне сопоставимы, хотя и в пользу гранда: 1,83:1,24) и мог бы одержать верх и в дополнительное время, подловив «Старую Синьору» на контратаке. Как бы то ни было, а, в конце концов, мы получили неконкурентный полуфинал, где «Болонья» поиздевалась над командой Виктора Коваленко. Это плюс или минус?

На 2-м предварительном этапе Кубка Украины сезона-2024/25 будущие новички элиты, а тогда еще клубы Первой лиги «Металлист 1925» и СК «Полтава» выдали настоящую голевую феерию. Харьковчане, в конце концов, выиграли 5:3 в дополнительное время (забивали в конце каждой из 15-минуток), а сама по себе многоголевая перестрелка стала настоящим наслаждением для наблюдателя. А вспомним путь нынешнего обладателя Кубка Украины – «Шахтера» – к завоеванию вожделенного трофея. В четвертьфинале в дополнительное время «горняки» обыграли «Александрию», в полуфинале также в дополнительное время – «Полесье». В свою очередь, другой финалист – «Динамо» – на стадии 1/8 финала одолел «Ворсклу» в дополнительное время. Каждый раз экстра-таймы в перечисленных матчах превращались в захватывающее зрелище, напряжение зашкаливало! Зачем же волевым решением лишать себя этой потенциальной яркости?

Как по мне, лучшая реклама дополнительного времени (как, к слову, и серии пенальти, но именно после экстра-таймов) – это полуфинальный матч мундиаля-1982 ФРГ – Франция (каждая из команд в течение 3–4-го таймов забила вдвое больше, чем в основное время, мы увидели камбэк западных немцев с минус 2!). Те, кто его видел вживую, навсегда запечатлели ту драму в своей памяти. Тем, кто не видел, настоятельно советую отыскать ту эпическую битву в Сети.

Не нравится мне унизительное определение «лотерея», применяемое к сериям послематчевых пенальти. Ну, не лотерея это, а конкурирование умелости вратарей, мастерства и психологической готовности пенальтистов. Такие серии действительно являются изюминкой кубковых игр. Однако и дополнительное время – это такая же изюминка кубковых розыгрышей. Полагаю, не стоит его отменять. Чем оно привлекает? Как бы это ни было банально, а футболом как таковым! Больше футбола – больше эмоций от зрелища. Я – за футбол!

Алексей РЫЖКОВ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Перший Серед Рівних
Тоді давайте "переігровки" як колись катати по 90 хвилин новий матч якщо попередній закінчився внічию, якщо переігровка закінчилася внічию - нова переігровка нових 90 хвилин, і так далі. Ми ж за футбол! Більше футболу! Ніяких "принизливих" "лотерей"!  Або давайте змінимо правила і зробимо тривалість матчу не 90 хвилин, а 150, чи 200. Більше футболу!
Насправді все це єрунда. Командам дається 90 або 180 (всі 190 з урахуванням д.ч.) хвилин на виявлення переможця. Нічия - значить все, бити пенальті і не мучитись. 
Особливо в двоматчевих протистояннях після відміни правила виїздного голу, де у разі дод часу одна із команд (господар матчу-відповіді) отримує +30 хвилин гри на своєму полі. Тобто на полі однієї команди грали 90 хв, на полі другої чомусь 120, виходить якийсь дисбаланс, і друга команда має певну перевагу. 
Ну і скажем чесно, вболівальники люблять серію пенальті і чекають її коли справа доходить до додаткового часу, особливо нейтральні вболівальники. 
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