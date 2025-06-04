Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австралия – Япония. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Азия
Австралия
05.06.2025 14:10 - : -
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 июня 2025, 14:52 |
55
0

Австралия – Япония. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2026

Поединок состоится 5 июня и начнется в 14:10 по Киеву

04 июня 2025, 14:52 |
55
0
Австралия – Япония. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2026
Reuters

5 июня на «Оптус» пройдет матч 9-го тура решающего этапа отбора на чемпионат мира в Азии, в котором сборная Австралии сыграет против сборной Японии. Поединок начнется в 14:10 по киевскому времени.

Австралия

Команда свои первые успехи, вплоть до дебюта на чемпионате мира, добивалась как представитель Океании. Но в поисках большей конкуренции было решено перебраться в азиатский футбол. Там тоже удалось не затеряться. Вплоть до того, что выиграли и Кубок Азии – правда, на своих полях, принимая турнир.

Вот нынешняя квалификация не впечатляет. Не особенно помогла и смена наставника – при Тони Поповиче все равно в основном встречи сводились к ничьим. Только в марте, выиграв у Индонезии и Китая, более-менее уверенно вышло оторваться от Саудовской Аравии, в споре за 2-е место. Дистанция сейчас равна 3-м очкам, и, выиграв сейчас, можно будет окончательно застолбить за собой уже привычный пропуск на чемпионата мира.

Япония

Сборная только в конце прошлого века начала что-то из себя представлять в мировом футболе. В итоге после дебюта на этом уровне в 1998-м году в обязательном порядке выходили на все следующие турниры, еще и пару раз выйдя в плей-офф. Были и успехи на Кубке Азии, но в прошлом году один из фаворитов уступил Ирану уже в четвертьфинале.

Зато в квалификации подопечные Мориясу почти идеальны. В 2024-м году они только раз, как раз с австралийцами, как раз убравшими тренера, потеряли очки. Так что не удивительно, что команда одной из первых прошла на чемпионат мира. Ну, а с учетом этого можно понять, почему в крайнем туре лидер группы ограничился только нулевой ничьей, принимая на своем поле амбициозную Саудовскую Аравию.

Статистика личных встреч

Японцы не проигрывают в одиннадцати очных поединках кряду, и даже выиграли трижды кряду. Но осенью австралийцы смогли свести выездной поединок к ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и сейчас больше шансов на успех будет у гостей. Но им уже особенно ничего не нужно, так что амбициозные хозяева смогут не проиграть (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua
Австралия
5 июня 2025 -
14:10
Япония
Австралия не проиграет 1.60 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
B8 – Wildcard. Прогноз и анонс на первый этап BLAST Austin Major
Янник Синнер – Александр Бублик. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Ирак – Южная Корея. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Австралии по футболу сборная Японии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Футбол | 04 июня 2025, 07:50 2
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»

Известный тренер рассказал, как выгнал из команды Чечера, Зотова и Закарлюку

Николай ШАПАРЕНКО: «Сборная Канады? Я не знаю фамилий»
Футбол | 04 июня 2025, 10:26 4
Николай ШАПАРЕНКО: «Сборная Канады? Я не знаю фамилий»
Николай ШАПАРЕНКО: «Сборная Канады? Я не знаю фамилий»

Полузащитник высказался о товарищеском турнире в Канаде

Первый шаг к спасению. Подолье выиграло в Колос-2 в первом матче плей-офф
Футбол | 04.06.2025, 14:42
Первый шаг к спасению. Подолье выиграло в Колос-2 в первом матче плей-офф
Первый шаг к спасению. Подолье выиграло в Колос-2 в первом матче плей-офф
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Футбол | 04.06.2025, 00:16
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Теннис | 03.06.2025, 17:05
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
02.06.2025, 19:36 41
Футбол
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 19
Бокс
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
03.06.2025, 00:33
Бокс
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов
Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов
02.06.2025, 10:12 2
Футбол
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем