5 июня на «Оптус» пройдет матч 9-го тура решающего этапа отбора на чемпионат мира в Азии, в котором сборная Австралии сыграет против сборной Японии. Поединок начнется в 14:10 по киевскому времени.

Австралия

Команда свои первые успехи, вплоть до дебюта на чемпионате мира, добивалась как представитель Океании. Но в поисках большей конкуренции было решено перебраться в азиатский футбол. Там тоже удалось не затеряться. Вплоть до того, что выиграли и Кубок Азии – правда, на своих полях, принимая турнир.

Вот нынешняя квалификация не впечатляет. Не особенно помогла и смена наставника – при Тони Поповиче все равно в основном встречи сводились к ничьим. Только в марте, выиграв у Индонезии и Китая, более-менее уверенно вышло оторваться от Саудовской Аравии, в споре за 2-е место. Дистанция сейчас равна 3-м очкам, и, выиграв сейчас, можно будет окончательно застолбить за собой уже привычный пропуск на чемпионата мира.

Япония

Сборная только в конце прошлого века начала что-то из себя представлять в мировом футболе. В итоге после дебюта на этом уровне в 1998-м году в обязательном порядке выходили на все следующие турниры, еще и пару раз выйдя в плей-офф. Были и успехи на Кубке Азии, но в прошлом году один из фаворитов уступил Ирану уже в четвертьфинале.

Зато в квалификации подопечные Мориясу почти идеальны. В 2024-м году они только раз, как раз с австралийцами, как раз убравшими тренера, потеряли очки. Так что не удивительно, что команда одной из первых прошла на чемпионат мира. Ну, а с учетом этого можно понять, почему в крайнем туре лидер группы ограничился только нулевой ничьей, принимая на своем поле амбициозную Саудовскую Аравию.

Статистика личных встреч

Японцы не проигрывают в одиннадцати очных поединках кряду, и даже выиграли трижды кряду. Но осенью австралийцы смогли свести выездной поединок к ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и сейчас больше шансов на успех будет у гостей. Но им уже особенно ничего не нужно, так что амбициозные хозяева смогут не проиграть (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua Австралия Япония Австралия не проиграет 1.60 Сделать ставку

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