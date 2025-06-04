Легенда Динамо назвал главное разочарование украинского футбола
Александр Хацкевич – о выступлениях украинских команд в еврокубках
Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал главное разочарование украинского футбола.
«Надо отдать должное тренерам и футболистам, которые работают в это время. Негативным моментом назову выступление всех наших команд в еврокубках. Это самое большое разочарование. К сожалению, очень большая разница в уровне наших и европейских команд», – сказал Хацкевич.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков высказывается в защиту экстра-таймов в Кубке Украины
В рейтинге нового сезона сине-желтые стартуют аж с 28-й позиции
Бронь - є, зарплатня - не те щоб немаленька, а подекуди і захмарна(як для нашого футболу) Але ж вони мужньо тримаються! Тож давайте віддамо їм за це належне!!!✊