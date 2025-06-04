Легенда Динамо назвал главное разочарование украинского футбола

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал главное разочарование украинского футбола.

«Надо отдать должное тренерам и футболистам, которые работают в это время. Негативным моментом назову выступление всех наших команд в еврокубках. Это самое большое разочарование. К сожалению, очень большая разница в уровне наших и европейских команд», – сказал Хацкевич.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».