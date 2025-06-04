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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 20:37 | Обновлено 04 июня 2025, 21:18
1928
3

Легенда Динамо назвал главное разочарование украинского футбола

Александр Хацкевич – о выступлениях украинских команд в еврокубках

04 июня 2025, 20:37 | Обновлено 04 июня 2025, 21:18
1928
3
Легенда Динамо назвал главное разочарование украинского футбола
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал главное разочарование украинского футбола.

«Надо отдать должное тренерам и футболистам, которые работают в это время. Негативным моментом назову выступление всех наших команд в еврокубках. Это самое большое разочарование. К сожалению, очень большая разница в уровне наших и европейских команд», – сказал Хацкевич.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».

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Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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LexХХХ
Які бідні та нещасні футболісти😿
Бронь - є, зарплатня - не те щоб немаленька, а подекуди і захмарна(як для нашого футболу) Але ж вони мужньо тримаються! Тож давайте віддамо їм за це належне!!!✊
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+1
Saltovka
За Белшиной своей следи лучше белокацапчик
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-1
DK02
колишній гравець та нідаразумєніє київського динамо.
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-1
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