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  4. Стало известно, почему Александрии не удалось сохранить Калюжного
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 14:41 |
1939
3

Стало известно, почему Александрии не удалось сохранить Калюжного

Бывший директор Иван Телько рассказал, как проходили переговоры с футболистом

04 июня 2025, 14:41 |
1939
3
Стало известно, почему Александрии не удалось сохранить Калюжного
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Бывший спортивный директор «Александрии» Иван Телько рассказал, почему команде не удалось продлить контракт с полузащитником сборной Украины Иваном Калюжным.

1 июня «горожане» официально объявили об уходе одного из лидеров клуба. Калюжный с высокой вероятностью продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», который пробился в элитный дивизион.

«Были шансы его переподписать. Просто все происходило не в то время. Когда мы сели за стол переговоров летом, то Иван еще не наиграл на те финансовые условия, которые он на тот момент хотел. Мы предлагали другой уровень заработной платы и сказали, что давай проведем эти полгода и зимой попробуем что-нибудь решить, будем на контакте.

Когда мы вернулись ближе к окончанию первого круга чемпионата с новым предложением, которое озвучивал он и его представители летом, это уже было мало. Уже хотелось больше.

Произошла ситуация, которую трудно было предвидеть. Иван в этом сезоне прогрессировал просто фантастически.

Он профессионал своего дела, никаких претензий. Просто так бывает, что в какой-то момент человек еще не наиграл на то, что он хотел бы, а позже, когда уже человек наиграл на то, что хотел, то запросы еще выросли. Такой замкнутый круг немного получился. Потому не удалось уже договориться», – рассказал Телько.

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Александрия Металлист 1925 Иван Калюжный Иван Телько Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Singularis
Он уже не тот... увял)
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0
StrikeX
От і нащо Олександрії було в єврокубки рватися, якщо не зберегли лідерів і гол. тренера?
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0
vitaha33
Короче, зажали... Він получав копійки у вас, тому нема чого дивуватись
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0
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