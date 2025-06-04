Стало известно, почему Александрии не удалось сохранить Калюжного

Бывший спортивный директор «Александрии» Иван Телько рассказал, почему команде не удалось продлить контракт с полузащитником сборной Украины Иваном Калюжным.

1 июня «горожане» официально объявили об уходе одного из лидеров клуба. Калюжный с высокой вероятностью продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», который пробился в элитный дивизион.

«Были шансы его переподписать. Просто все происходило не в то время. Когда мы сели за стол переговоров летом, то Иван еще не наиграл на те финансовые условия, которые он на тот момент хотел. Мы предлагали другой уровень заработной платы и сказали, что давай проведем эти полгода и зимой попробуем что-нибудь решить, будем на контакте.

Когда мы вернулись ближе к окончанию первого круга чемпионата с новым предложением, которое озвучивал он и его представители летом, это уже было мало. Уже хотелось больше.

Произошла ситуация, которую трудно было предвидеть. Иван в этом сезоне прогрессировал просто фантастически.

Он профессионал своего дела, никаких претензий. Просто так бывает, что в какой-то момент человек еще не наиграл на то, что он хотел бы, а позже, когда уже человек наиграл на то, что хотел, то запросы еще выросли. Такой замкнутый круг немного получился. Потому не удалось уже договориться», – рассказал Телько.