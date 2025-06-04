ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером
Давиде Никола покинул пост коуча «Кальяри»
Участник Серии А, «Кальяри», официально объявил об уходе главного тренера Давиде Николы.
«Клуб благодарит Мистера Николи и его тренерский штаб за проделанную работу, серьезность и страсть, продемонстрированные в течение этого сезона, который завершился сохранением места в элитном дивизионе.
Мистеру и его команде мы желаем всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере», – написала пресс-служба.
Специалист возглавил «Кальяри» в начале сезона 2024/25. Вместе с командой Давиде провел 41 поединок и финишировал на 15-м месте в турнирной таблице Серии А.
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