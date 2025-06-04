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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером
Италия
04 июня 2025, 14:31 |
888
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером

Давиде Никола покинул пост коуча «Кальяри»

04 июня 2025, 14:31 |
888
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Никола

Участник Серии А, «Кальяри», официально объявил об уходе главного тренера Давиде Николы.

«Клуб благодарит Мистера Николи и его тренерский штаб за проделанную работу, серьезность и страсть, продемонстрированные в течение этого сезона, который завершился сохранением места в элитном дивизионе.

Мистеру и его команде мы желаем всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере», – написала пресс-служба.

Специалист возглавил «Кальяри» в начале сезона 2024/25. Вместе с командой Давиде провел 41 поединок и финишировал на 15-м месте в турнирной таблице Серии А.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Кальяри Давиде Никола отставка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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