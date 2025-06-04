«Никогда вас не забуду». Индзаги обратился к Интеру после ухода
Симоне поблагодарил клуб за четыре года сотрудничества
Итальянский специалист Симоне Индзаги написал прощальное письмо миланскому «Интеру» и его болельщикам после ухода из клуба.
Специалист проработал в коллективе в течение четырех лет, выиграв со «змеями» шесть трофеев.
Ожидается, что следующим местом работы Симоне станет клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», с которым тренер заключил контракт на два года.
«Пришло время попрощаться с этим клубом после четырех невероятных лет, в течение которых я отдавал все силы. Каждый день моей первой и последней мыслью был «Интер». Эти чувства были взаимными – я чувствовал профессионализм и страсть со стороны игроков, руководства и каждого работника клуба.
Шесть трофеев, которые мы завоевали, включая чемпионство со Второй звездой на эмблеме, а также наши выступления в Лиге чемпионов в 2023 году и несколько дней назад – это живое подтверждение того, насколько моя работа была поддержана общим видением со стороны моего штаба и всех подразделений клуба.
Я благодарю акционеров за непоколебимую поддержку, а также президента и его команду за ежедневную помощь и постоянный диалог. В каждый трудный день, как и сегодня, считаю правильным снова выразить благодарность – в том числе и за нашу недавнюю встречу. Мы были искренними и вместе приняли решение завершить это прекрасное путешествие.
Хочу посвятить последние слова миллионам болельщиков «нерадзурри», которые поддерживали меня, плакали и страдали во время неудач, а затем смеялись и праздновали вместе с нами все шесть триумфов.
Я никогда вас не забуду. Forza «Интер», – написал Симоне.
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