Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Никогда вас не забуду». Индзаги обратился к Интеру после ухода
Италия
04 июня 2025, 13:34 | Обновлено 04 июня 2025, 13:36
435
0

«Никогда вас не забуду». Индзаги обратился к Интеру после ухода

Симоне поблагодарил клуб за четыре года сотрудничества

04 июня 2025, 13:34 | Обновлено 04 июня 2025, 13:36
435
0
«Никогда вас не забуду». Индзаги обратился к Интеру после ухода
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Індзаги

Итальянский специалист Симоне Индзаги написал прощальное письмо миланскому «Интеру» и его болельщикам после ухода из клуба.

Специалист проработал в коллективе в течение четырех лет, выиграв со «змеями» шесть трофеев.

Ожидается, что следующим местом работы Симоне станет клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», с которым тренер заключил контракт на два года.

«Пришло время попрощаться с этим клубом после четырех невероятных лет, в течение которых я отдавал все силы. Каждый день моей первой и последней мыслью был «Интер». Эти чувства были взаимными – я чувствовал профессионализм и страсть со стороны игроков, руководства и каждого работника клуба.

Шесть трофеев, которые мы завоевали, включая чемпионство со Второй звездой на эмблеме, а также наши выступления в Лиге чемпионов в 2023 году и несколько дней назад – это живое подтверждение того, насколько моя работа была поддержана общим видением со стороны моего штаба и всех подразделений клуба.

Я благодарю акционеров за непоколебимую поддержку, а также президента и его команду за ежедневную помощь и постоянный диалог. В каждый трудный день, как и сегодня, считаю правильным снова выразить благодарность – в том числе и за нашу недавнюю встречу. Мы были искренними и вместе приняли решение завершить это прекрасное путешествие.

Хочу посвятить последние слова миллионам болельщиков «нерадзурри», которые поддерживали меня, плакали и страдали во время неудач, а затем смеялись и праздновали вместе с нами все шесть триумфов.

Я никогда вас не забуду. Forza «Интер», – написал Симоне.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с главным тренером
Скандал в Италии. Интеру три года помогали обходить финансовый фейр-плей
Ждет предложений. Известный украинский тренер готов вернуться в футбол
Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Симоне Индзаги отставка чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов
Футбол | 04 июня 2025, 10:19 11
Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов
Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших футболистов

В услугах Кевина заинтересованы клубы, которые входят в группу Red Bull

Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу
Футбол | 04 июня 2025, 12:30 1
Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу
Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу

Команда рассматривает вариант с проведением матчей на арене имени А. Бутовского

Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Теннис | 03.06.2025, 17:05
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Футбол | 04.06.2025, 02:31
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Футбол | 03.06.2025, 15:05
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов
Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов
02.06.2025, 10:12 2
Футбол
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
02.06.2025, 23:59 58
Футбол
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
02.06.2025, 20:21
Теннис
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 16:16 60
Теннис
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
03.06.2025, 11:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем