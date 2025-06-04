ФЕРНАНДЕШ: «Лига наций – это не чемпионат мира и не Евро»

Полузащитник сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций, в котором подопечные Роберто Мартинеса сыграют против сборной Германии.

«Эта история начинается здесь, с Германией. Мы понимаем, что должны победить, чтобы выйти в финал. Мы знаем, что обе команды – одни из лучших сборных в мире, и мы должны воспользоваться своими сильными сторонами. У нас много игроков, способных на героический поступок, и я верю, что если будет момент вдохновения, мы сможем выиграть этот матч. Как команда, мы хорошо осознаем, какая работа нас ждет.

Победа в первой Лиге наций? Тогда сборная была несколько иной, чем сейчас, но хорошие сборные – это те, что выигрывают. И мы хотим быть частью этой группы. Возможность выиграть трофей для Португалии, независимо от того, первый это, второй или третий – это повод для гордости. Мы сосредоточены на том, чтобы повторить то, что удалось сделать в 2019 году.

Лига наций – это не чемпионат мира и не Евро. Очевидно, что чемпионат мира – самый важный, потом – Евро, а уже потом Лига наций. Но трофей является трофеем. Это трофей со сборной и это очень важно», – заявил Бруну.