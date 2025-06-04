Роберто МАРТИНЕС: «В последний раз мы побеждали Германию 25 лет назад...»

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Германии:

«Нет ничего сложнее противостояния с Германией. Я думаю, что их тренер делает очень интересную работу, донося четкие идеи, что, кем бы ни был игрок, он выполняет в совершенстве, что является большой силой. И, наверное, второй вызов – это играть на их поле. Мы видели это в четвертьфинале, мы видели, что из восьми матчей только одна команда проиграла дома. Это то, что нам нужно преодолеть и убедиться, что мы используем поддержку более 10 000 португальских болельщиков, которые будут здесь.

Последний раз мы побеждали Германию 25 лет назад, когда тренером сборной был господин Умберто Коэльо, 3:0. Это уже случалось, мы делали это в прошлом, но это было очень давно. Настоящий ключ заключается в том, чтобы не сосредотачиваться на команде-сопернице. Нужно сосредоточиться на том, что мы можем сделать, быть хорошо сбалансированными, применить все аспекты, над которыми мы работали в лагере, а также все то, чему мы научились на Евро.

В международном футболе мой опыт подсказывает мне, что нужно постоянно развиваться. Ты должен постоянно сталкиваться с таким типом противостояния, чтобы раскрыть свой потенциал. Если рассматривать это в полном контексте, то это то, к чему я стремлюсь. Через 12 месяцев мы можем попасть на чемпионат мира. Поэтому завтрашняя игра очень важна, поэтому мы хотим выиграть ее, мы хотим дойти до финала, но даже в контексте большей картины, речь идет об усовершенствовании. Что бы ни случилось, мы должны быть лучшими.

Дело не только в Португалии, дело в том, как хорошо играет Германия. Они рискуют. Дело не в отдельных игроках, а в команде – они высоко прессингуют, играют от обороны, но если мы посмотрим на данные, то обе команды очень похожи. Мы хорошо знаем, что мы делали на Евро, и мы можем это скорректировать. Нас очень уважают, а игра на выезде – это дополнительный вызов. Мы хотим сыграть на своем высшем уровне, чтобы достичь хорошего результата на выезде.

Мы очень хорошо знаем Германию. Мы знаем команду. Нагельсманн не отдает предпочтение отдельным игрокам, некоторые из них обладают особыми навыками, но он сосредотачивается на команде. Это высший вызов для нас. Мы уважаем нашего соперника, но сделаем все возможное, чтобы повторить второй матч против Дании (5:2). Мне не понравилось, как мы играли в первой игре, поэтому я хочу сыграть так, как мы играли дома с Данией».

Матч Германия – Португалия состоится 4 июня в 22:00 по киевскому времени.