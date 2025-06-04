«Для меня это было странно». Бойко назвал большую ошибку Полесья

Бывший вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко высказался о назначении Имада Ашура на должность главного тренера «стаи» летом 2024 года:

«Назначение Ашура? Для меня это было очень странно. Когда человек, у которого опыт работы только в U-19, имея хорошие отзывы после обучения, но не имея на практике работы, получает должность главного тренера в такой команде... С таким бюджетом, с такими амбициями, команда, которая играет в еврокубках.

Тот же Шищенко, когда он пришел, у него не было много времени, но он по факту на каждой тренировке пытался донести нам свою философию игры. У него не было времени, но мы все равно вышли в Лигу конференций. Не оставить Шищенко, я считаю, было ошибкой. Надо было дать полгода, посмотреть...»