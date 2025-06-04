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  4. «Для меня это было странно». Бойко назвал большую ошибку Полесья
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 17:13 | Обновлено 04 июня 2025, 17:14
1408
1

«Для меня это было странно». Бойко назвал большую ошибку Полесья

Денис Бойко высказался о приходе Имада Ашура и отставке Сергея Шищенко

04 июня 2025, 17:13 | Обновлено 04 июня 2025, 17:14
1408
1
«Для меня это было странно». Бойко назвал большую ошибку Полесья
ФК Полесье. Денис Бойко

Бывший вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко высказался о назначении Имада Ашура на должность главного тренера «стаи» летом 2024 года:

«Назначение Ашура? Для меня это было очень странно. Когда человек, у которого опыт работы только в U-19, имея хорошие отзывы после обучения, но не имея на практике работы, получает должность главного тренера в такой команде... С таким бюджетом, с такими амбициями, команда, которая играет в еврокубках.

Тот же Шищенко, когда он пришел, у него не было много времени, но он по факту на каждой тренировке пытался донести нам свою философию игры. У него не было времени, но мы все равно вышли в Лигу конференций. Не оставить Шищенко, я считаю, было ошибкой. Надо было дать полгода, посмотреть...»

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Денис Бойко Сергей Шищенко Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Денис Бойко
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іван гомонай
і бойко уже експерт.... ? щось забагато стає експертів....
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