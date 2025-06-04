Филипп БУДКОВСКИЙ: «В Полесье меня попросили «стучать» на партнеров»

Бывший нападающий житомирского «Полесья», а ныне игрок луганской «Зари» Филипп Будковский поделился резонансной историей времен выступлений за «стаю»:

«Я тебе скажу, еще был спортивный директор Друди. Я общался с ним один раз, меня вызвали, тогда уже Ашур был тренером. Он меня вызывает, говорит: «Надо пообщаться». Я говорю: «Давайте пообщаемся». Общались на английском, через переводчика.

Как раз я спрашивал, нужен ли я клубу. Мы с ним общаемся, он говорит: «Мне за тебя говорят люди, что ты хороший человек, футболист, стараешься, все нам подходит. Ты мне здесь нужен как Стуани в «Жироне». Нужен человек с опытом, чтобы ты помогал нападающим. Но я хочу знать, что происходит в команде». Ну то есть «стучать» на партнеров.

Они с Теслой ждали моего ответа. Я минуту подумал и отказался. Мы еще двумя фразами перекинулись, я встал, ушел, потом была Лига конференций, мы сыграли и на этом мой путь в «Полесье» закончился».