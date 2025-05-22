Ашур ответил Будковскому и Бойко, которые радовались его уходу из Полесья

Имад Ашур ответил на странную реакцию бывших игроков житомирского «Полесья», с улыбкой воспринявших его уход из расположения «волков».

– Как вы отреагировали на положительные реакции в комментариях под постом Полесья о вашей отставке от бывших игроков команды Артема Козака, Дениса Бойко и Филиппа Будковского?

– Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал пост?

– Ну, как по крайней мере, уже можно было понять из этого интервью, Instagram вы пользуетесь.

– Меня не интересуют комментарии. Я не занимаюсь подобным. Это всем известный факт, – сказал Ашур.

В настоящее время «волков» возглавляет Александр Максимов, временно исполняющий обязанности главного тренера житомирского клуба. В нынешнем сезоне «Полесье» занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.