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  4. Ашур ответил Будковскому и Бойко, которые радовались его уходу из Полесья
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 11:52 | Обновлено 22 мая 2025, 12:23
1114
1

Ашур ответил Будковскому и Бойко, которые радовались его уходу из Полесья

Специалист был достаточно лаконичным

22 мая 2025, 11:52 | Обновлено 22 мая 2025, 12:23
1114
1
Ашур ответил Будковскому и Бойко, которые радовались его уходу из Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Имад Ашур ответил на странную реакцию бывших игроков житомирского «Полесья», с улыбкой воспринявших его уход из расположения «волков».

– Как вы отреагировали на положительные реакции в комментариях под постом Полесья о вашей отставке от бывших игроков команды Артема Козака, Дениса Бойко и Филиппа Будковского?

– Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал пост?

– Ну, как по крайней мере, уже можно было понять из этого интервью, Instagram вы пользуетесь.

– Меня не интересуют комментарии. Я не занимаюсь подобным. Это всем известный факт, – сказал Ашур.

В настоящее время «волков» возглавляет Александр Максимов, временно исполняющий обязанности главного тренера житомирского клуба. В нынешнем сезоне «Полесье» занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

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Имад Ашур Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу отставка Денис Бойко Филипп Будковский Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Gargantua81
Кравченко и Шабанова он выгнал из Полесья, а в Александрии они стали лидерами на своих позициях по оценкам.
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