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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 12:26 | Обновлено 04 июня 2025, 12:27
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым полузащитником

Вячеслав Танковский остается в Черкассах

04 июня 2025, 12:26 | Обновлено 04 июня 2025, 12:27
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0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Танковский

Черкасский ЛНЗ продолжил сотрудничество с украинским полузащитником Вячеславом Танковским. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«💜Футбольный клуб «ЛНЗ» продолжил сотрудничество с полузащитником Вячеславом Танковским», – лаконично говорится в сообщении.

Официальной информации о сроках нового соглашения и финансовых составляющих личного контракта нет. Действующий контракт Вячеслава с «фиолетовыми» истекал летом 2026 года.

Танковский перебрался в ЛНЗ зимой 2025 года с расположения житомирского «Полесья». В минувшем сезоне полузащитник провел 13 матчей, в которых отличился одним забитым голом.

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Вячеслав Танковский ЛНЗ Черкассы продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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