ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым полузащитником

Черкасский ЛНЗ продолжил сотрудничество с украинским полузащитником Вячеславом Танковским. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«💜Футбольный клуб «ЛНЗ» продолжил сотрудничество с полузащитником Вячеславом Танковским», – лаконично говорится в сообщении.

Официальной информации о сроках нового соглашения и финансовых составляющих личного контракта нет. Действующий контракт Вячеслава с «фиолетовыми» истекал летом 2026 года.

Танковский перебрался в ЛНЗ зимой 2025 года с расположения житомирского «Полесья». В минувшем сезоне полузащитник провел 13 матчей, в которых отличился одним забитым голом.