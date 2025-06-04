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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 11:37 |
509
1

Сборная Украины во второй раз в своей истории сыграет со сборной Канады

Как играла наша сборная с другими командами из Северной Америки?

04 июня 2025, 11:37 |
509
1
Сборная Украины во второй раз в своей истории сыграет со сборной Канады
УАФ.

В субботу, 7 июня, сборная Украины сыграет в Торонто против сборной Канады в рамках товарищеского турнира.

Это будет уже второй поединок в истории между сборными.

В октябре 2010 года сборная Украины провела пока свой единственный поединок против сборной Канады. В товарищеском матче в Киеве команды сыграли вничью 2:2. Голами в нашей сборной тогда отличились Артём Милевский и Анатолий Тимощук.

Как играла сборная Украины с командами из Северной Америки?

  • 1992: Пискатевей, США - Украина 0:0
  • 1993: Гай-Пойнт, США – Украина 1:2 (В.Леоненко – 2)
  • 1993: Сан-Диего, Мексика – Украина 2:1 (аг)
  • 1993: Бетлегем, США – Украина 0:1 (С.Попов)
  • 2006: Киев, Украина – Коста-Рика 4:0 (С.Назаренко, А.Воробей, М.Калиниченко, А.Белик)
  • 2010: Киев, Украина – Канада 2:2 (А.Милевский, А.Тимощук)
  • 2014: Ларнака, Украина – США 2:0 (А.Ярмоленко, М.Девич)
  • 2025: Торонто, Канада - Украина

В турнире Canadian Shield сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира. 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 июня – с Новой Зеландией.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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GroundUnder
а теперь хуже США, Канады и Коста-Рики?))
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