Сборная Украины во второй раз в своей истории сыграет со сборной Канады

В субботу, 7 июня, сборная Украины сыграет в Торонто против сборной Канады в рамках товарищеского турнира.

Это будет уже второй поединок в истории между сборными.

В октябре 2010 года сборная Украины провела пока свой единственный поединок против сборной Канады. В товарищеском матче в Киеве команды сыграли вничью 2:2. Голами в нашей сборной тогда отличились Артём Милевский и Анатолий Тимощук.

Как играла сборная Украины с командами из Северной Америки?

1992: Пискатевей, США - Украина 0:0

1993: Гай-Пойнт, США – Украина 1:2 (В.Леоненко – 2)

1993: Сан-Диего, Мексика – Украина 2:1 (аг)

1993: Бетлегем, США – Украина 0:1 (С.Попов)

2006: Киев, Украина – Коста-Рика 4:0 (С.Назаренко, А.Воробей, М.Калиниченко, А.Белик)

2010: Киев, Украина – Канада 2:2 (А.Милевский, А.Тимощук)

2014: Ларнака, Украина – США 2:0 (А.Ярмоленко, М.Девич)

2025: Торонто, Канада - Украина

В турнире Canadian Shield сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира. 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 июня – с Новой Зеландией.