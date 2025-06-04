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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Сборная Канады? Я не знаю фамилий»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 10:26 |
429
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Сборная Канады? Я не знаю фамилий»

Полузащитник высказался о товарищеском турнире в Канаде

04 июня 2025, 10:26 |
429
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Сборная Канады? Я не знаю фамилий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Канаде. Футболист рассказал, знает ли соперника по фамилиям.

– Уже смотрел, кто из сборной Канады против тебя будет играть?

– Альфонсо Дэвис, но он травмирован. Так много там качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что очень хорошая сборная, очень серьезная, – сказал Шапаренко.

В турнире Canadian Shield сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира.

Ранее ожиданиями турнира поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.

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Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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