Николай ШАПАРЕНКО: «Сборная Канады? Я не знаю фамилий»
Полузащитник высказался о товарищеском турнире в Канаде
Полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Канаде. Футболист рассказал, знает ли соперника по фамилиям.
– Уже смотрел, кто из сборной Канады против тебя будет играть?
– Альфонсо Дэвис, но он травмирован. Так много там качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что очень хорошая сборная, очень серьезная, – сказал Шапаренко.
В турнире Canadian Shield сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира.
Ранее ожиданиями турнира поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.
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