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  4. Заря в ближайшее время назначит нового тренера. Он работал в топ-лиге
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 11:25 | Обновлено 04 июня 2025, 11:26
970
0

Заря в ближайшее время назначит нового тренера. Он работал в топ-лиге

Виктор Скрипник получил конкретное предложение о возвращении в Украину

04 июня 2025, 11:25 | Обновлено 04 июня 2025, 11:26
970
0
Заря в ближайшее время назначит нового тренера. Он работал в топ-лиге
ФК Заря. Виктор Скрипник

В среду, 4 июня 2025 года, луганская «Заря» может получить нового главного тренера, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, скорее всего им станет Виктор Скрипник, который уже работал с «мужиками» в 2019-2022 годах.

Президент клуба Евгений Геллер уже сделал 55-летнему специалисту конкретное предложение, и все идет к тому, что оно будет принято.

В случае провала переговоров со Скрипником, который имеет опыт работы в Бундеслиге во главе «Вердера» (2014-2016), у «Зари» есть запасной кандидат – Желько Любенович.

Сезон УПЛ 2024/25 «Заря» под руководством Младена Бартуловича завершила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

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Виктор Скрипник Евгений Геллер Желько Любенович Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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