Заря в ближайшее время назначит нового тренера. Он работал в топ-лиге

В среду, 4 июня 2025 года, луганская «Заря» может получить нового главного тренера, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, скорее всего им станет Виктор Скрипник, который уже работал с «мужиками» в 2019-2022 годах.

Президент клуба Евгений Геллер уже сделал 55-летнему специалисту конкретное предложение, и все идет к тому, что оно будет принято.

В случае провала переговоров со Скрипником, который имеет опыт работы в Бундеслиге во главе «Вердера» (2014-2016), у «Зари» есть запасной кандидат – Желько Любенович.

Сезон УПЛ 2024/25 «Заря» под руководством Младена Бартуловича завершила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 30 матчах чемпионата Украины.