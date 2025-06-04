«Нужно было перевернуть страницу». Реакция фанов на отставку Индзаги
Симоне Индзаги покинул пост главного тренера миланского Интера
Финалист Лиги чемпионов сезона 2024/25 остался без главного тренера. «Интер» официально объявил о прекращении сотрудничества с Симоне Индзаги.
Контракт Индзаги с «Интером» действовал до лета 2026 года. Но стороны решили разорвать соглашение по обоюдному согласию.
Под руководством Симоне Индзаги «Интер» становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и два раза выходил в финал Лиги чемпионов. В сезоне 2024/25 «Интер» занял второе место в Серии А, пропустив вперед «Наполи», а в финале ЛЧ проиграл «ПСЖ» со счетом 0:5.
По информации СМИ, Индзаги продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Интер» рассматривает кандидатуры Роберто Де Дзерби и Сеска Фабрегаса.
Болельщики уже требуют от руководства назначения нового классного тренера и активности на трансферном рынке.
lordpeto: Лучший тренер и трансферный рынок, иначе вас ждет пустой стадион.
Signora Carlos Augusto: Нужно было перевернуть страницу, поражение в финале было слишком тяжелым... и он ухватился за возможность всей жизни. Ну что ж, давайте дадим Фабрегасу возможность всей его жизни и приведем его в «нерадзурри».
erconte: Любой, кто критикует тренера, который годами оставался конкурентоспособным и ценил те немногие ресурсы, которые ему давал клуб, ни черта не понимает в футболе. Мы собрали меньше, чем заслуживали, но я всегда буду благодарен Демону. Спасибо за все, мистер, тебя будет не хватать.
Niccolò Carosio: Я думаю, что это один из самых мрачных моментов в новой истории «Интера». Теперь, пожалуйста, потратьте месяц на объявление нового тренера, чтобы мы могли завершить работу.
Toni Pambianco: Черт, мне правда жаль. Чудесные годы с хорошей игрой и всегда впереди, борьба за скудетто и Лигу чемпионов. Спасибо за все, Демон🖤💙
Danièl | Legit Boss Moné: Спасибо, Индзаги ❤️ За все ❤️ А теперь Фабрегас, пожалуйста 🙏
Rosaria_: Спасибо, мистер, от всего сердца. Я никогда не забуду ту радость, которую я испытывал все эти 4 года, наблюдая за такой хорошей игрой «Интера» ❤️
Chiara Salvi: Я очень переживаю за следующий сезон (надеюсь, что я ошибаюсь), я болельщик «Интера» и благодарю Индзаги, потому что, по моему мнению, он не полностью виноват в провале сезона. Козел отпущения исчез... Я только надеюсь, что будет достойный трансферный рынок!
Mario: Это была честь. Благодарю тебя за все, Симоне.
Massimiliano Ligabue: Курица, несущая золотые яйца, ушла, хватит провозглашений и болтовни, пора действовать.
Comunicato di FC Internazionale Milano#FCIM— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 3, 2025
Il messaggio di Simone Inzaghi#FCIM— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 3, 2025
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