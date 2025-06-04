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  4. Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 11:13 |
1762
1

Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией

Олег Федорчук считает, что «Кудровка» может отказаться от повышения в классе

04 июня 2025, 11:13 |
1762
1
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
ФК Ворскла

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о будущем полтавской «Ворсклы» после вылета из Украинской Премьер-лиги:

«У «Ворсклы» опытные игроки и тренер, но команда безвольно поплыла. Если есть проблемы с финансами, то нужно поступать, как «Ингулец». Брать амбициозных молодых футболистов, которые могут побороться. Не факт, что получится, но «Ингулец» покинул УПЛ с гордо поднятой головой. Если есть трудности, то не нужно держать опытных и зрелых футболистов, которые будут немотивированными. Молодежь может играть какой-то период без денег, потому что им нужно засветиться. А какой смысл светиться тому же Скляру, Пердуте? Невероятно сложно заставить себя играть, когда ты всю жизнь зарабатывал, а сейчас выступаешь без денег. Пример тому Селезнев, Гармаш, Милевский, которые перешли вниз и сникли.

Не потеряет ли Жеваго интерес к футболу? Он уже потерял. Как ему скрываться от правосудия, если он миллионы тратит на футбол? Он должен изображать жертву, а жертва не может разбрасываться деньгами. Как это будет выглядеть во французском суде? Человек просит политического убежища, говоря, что у него все забрали, а в это время продолжает финансировать клуб в Украине. Вспомните Ярославского, Коломойского, Диминского.

Но я думаю, что Жеваго показательно не отдаст никому «Ворсклу». Ему нужно показать перед болельщиками: «Видите, если бы не власть, то «Ворскла» была бы». Скажу больше: меня мучают неясные сомнения по поводу «Кудровки». Боюсь, что может получиться, как в свое время с «Арсеналом» или «Полтавой», которые не захотели выступать в УПЛ. В этом случае будет переигрывание между «Ворсклой» и «Левым Берегом».

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Олег Федорчук Кудровка Ворскла Полтава Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Константин Жеваго
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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mini.f
Мне нравится ход ваших мыслей... Все зависит от Жеваго, точнее - от количества денег для руководства Кудривки, за отказ играть в ПЛ.... В этой жизни может быть  и такое. В Одессе ходили слухи, после того как Полтава , выиграв у Черноморца переходные игры за право остаться в ПЛ, отказалась от повышения в классе, потому что руководство Черноморца откупилось от Полтавы 10 миллионами вечно зеленых, тогда для Черноморца это были не большие деньги. Так что все может быть и такое предположение имеет право на существование.
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