Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо

Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко, впервые в своей истории квалифицировавшийся в УПЛ, рассказал о трансферных планах клуба.

– Сейчас в Украине есть парочку, мне кажется, классных возрастных игроков, которые рано пошли доигрывать в любители. Например, экс-динамовцы Киева Денис Гармаш и Сергей Рыбалко. Почему бы их из ФК Лесное не переманить в Кудровку?

– Прежде всего, я против того, чтобы разделять игроков на категории, типа эти – ветераны, а эти – молодежь. Если игрок будет отвечать требованиям тренерского штаба, он будет играть за Кудровку. Мы будем приглашать к нам независимо от того, сколько ему лет. Потребуется нам футболист, заинтересует тренерский штаб, сможет выдерживать 90 минут играть на уровне УПЛ, мы пригласим и 35-летнего.

Вообще вопрос селекции, тем более к Баранову и его ассистентам, а не ко мне. Они будут пересматривать потенциальных новичков, принимать окончательное решение.

Если говорить конкретно о Гармаше, как потенциальном новичке Кудровки, то на его позиции (центральный полузащитник) у нас есть хорошие младшие ребята – Артур Думанюк (опорник) и Андрей Сторчоус (атакующий хавбек), Кирилл Матвеев (опорник/центральный хавбек). Они классный сезон провели в первой лиге.

В сезоне 2024/25 годов Кудровка получила 35 зачетных баллов и заняла в итоговой турнирной таблице Первой лиги (Чемпионская группа) четвертую ступень. В поединках за право играть в УПЛ Кудровка по сумме двух матчей обыграла полтавскую Ворсклу.