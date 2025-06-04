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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 09:44 | Обновлено 04 июня 2025, 10:56
3712
2

Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо

Президент «Кудровки» не заинтересован в подписании Дениса Гармаша

04 июня 2025, 09:44 | Обновлено 04 июня 2025, 10:56
3712
2
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
ФК Лесное. Денис Гармаш

Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко, впервые в своей истории квалифицировавшийся в УПЛ, рассказал о трансферных планах клуба.

– Сейчас в Украине есть парочку, мне кажется, классных возрастных игроков, которые рано пошли доигрывать в любители. Например, экс-динамовцы Киева Денис Гармаш и Сергей Рыбалко. Почему бы их из ФК Лесное не переманить в Кудровку?

– Прежде всего, я против того, чтобы разделять игроков на категории, типа эти – ветераны, а эти – молодежь. Если игрок будет отвечать требованиям тренерского штаба, он будет играть за Кудровку. Мы будем приглашать к нам независимо от того, сколько ему лет. Потребуется нам футболист, заинтересует тренерский штаб, сможет выдерживать 90 минут играть на уровне УПЛ, мы пригласим и 35-летнего.

Вообще вопрос селекции, тем более к Баранову и его ассистентам, а не ко мне. Они будут пересматривать потенциальных новичков, принимать окончательное решение.

Если говорить конкретно о Гармаше, как потенциальном новичке Кудровки, то на его позиции (центральный полузащитник) у нас есть хорошие младшие ребята – Артур Думанюк (опорник) и Андрей Сторчоус (атакующий хавбек), Кирилл Матвеев (опорник/центральный хавбек). Они классный сезон провели в первой лиге.

В сезоне 2024/25 годов Кудровка получила 35 зачетных баллов и заняла в итоговой турнирной таблице Первой лиги (Чемпионская группа) четвертую ступень. В поединках за право играть в УПЛ Кудровка по сумме двух матчей обыграла полтавскую Ворсклу.

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Кудровка Украинская Премьер-лига Роман Солодаренко Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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avk2307
А де в інтервью написано що він відмовився. ???
Там просто гіпотетичні можливості спитали у президента Кудрівки. Він до речі відповів, що якщо треба , то і 35 річних будуть підписувати. 
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