Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
Президент «Кудровки» не заинтересован в подписании Дениса Гармаша
Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко, впервые в своей истории квалифицировавшийся в УПЛ, рассказал о трансферных планах клуба.
– Сейчас в Украине есть парочку, мне кажется, классных возрастных игроков, которые рано пошли доигрывать в любители. Например, экс-динамовцы Киева Денис Гармаш и Сергей Рыбалко. Почему бы их из ФК Лесное не переманить в Кудровку?
– Прежде всего, я против того, чтобы разделять игроков на категории, типа эти – ветераны, а эти – молодежь. Если игрок будет отвечать требованиям тренерского штаба, он будет играть за Кудровку. Мы будем приглашать к нам независимо от того, сколько ему лет. Потребуется нам футболист, заинтересует тренерский штаб, сможет выдерживать 90 минут играть на уровне УПЛ, мы пригласим и 35-летнего.
Вообще вопрос селекции, тем более к Баранову и его ассистентам, а не ко мне. Они будут пересматривать потенциальных новичков, принимать окончательное решение.
Если говорить конкретно о Гармаше, как потенциальном новичке Кудровки, то на его позиции (центральный полузащитник) у нас есть хорошие младшие ребята – Артур Думанюк (опорник) и Андрей Сторчоус (атакующий хавбек), Кирилл Матвеев (опорник/центральный хавбек). Они классный сезон провели в первой лиге.
В сезоне 2024/25 годов Кудровка получила 35 зачетных баллов и заняла в итоговой турнирной таблице Первой лиги (Чемпионская группа) четвертую ступень. В поединках за право играть в УПЛ Кудровка по сумме двух матчей обыграла полтавскую Ворсклу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах Кевина заинтересованы клубы, которые входят в группу Red Bull
Артем – об увольнении Мирона Богдановича из «Карпат»
Там просто гіпотетичні можливості спитали у президента Кудрівки. Він до речі відповів, що якщо треба , то і 35 річних будуть підписувати.