Клуб УПЛ приглашал Селезнева на тренерский пост. Они сотворили историю

Бывший главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, как формировал свой тренерский штаб в начале работы в клубе. Специалист заявил, что предлагал Евгению Селезневу место своего помощника.

«Это было немного раньше. К тому времени я действительно хотел, чтобы пришел Селезнев. Но потом у него возник вариант с Днепром-1, и он перешел в этот клуб», – рассказал Ротань.

По итогам прошедшего сезона «Александрия» квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань покинул пост главного тренера «Александрии», перебравшись в житомирское «Полесье».