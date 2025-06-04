Клуб УПЛ приглашал Селезнева на тренерский пост. Они сотворили историю
Евгений мог тренировать «Александрию»
Бывший главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, как формировал свой тренерский штаб в начале работы в клубе. Специалист заявил, что предлагал Евгению Селезневу место своего помощника.
«Это было немного раньше. К тому времени я действительно хотел, чтобы пришел Селезнев. Но потом у него возник вариант с Днепром-1, и он перешел в этот клуб», – рассказал Ротань.
По итогам прошедшего сезона «Александрия» квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань покинул пост главного тренера «Александрии», перебравшись в житомирское «Полесье».
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