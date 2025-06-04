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  4. Клуб УПЛ приглашал Селезнева на тренерский пост. Они сотворили историю
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 07:23 |
500
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Клуб УПЛ приглашал Селезнева на тренерский пост. Они сотворили историю

Евгений мог тренировать «Александрию»

04 июня 2025, 07:23 |
500
0
Клуб УПЛ приглашал Селезнева на тренерский пост. Они сотворили историю
Instagram. Евгений Селезнев

Бывший главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал, как формировал свой тренерский штаб в начале работы в клубе. Специалист заявил, что предлагал Евгению Селезневу место своего помощника.

«Это было немного раньше. К тому времени я действительно хотел, чтобы пришел Селезнев. Но потом у него возник вариант с Днепром-1, и он перешел в этот клуб», – рассказал Ротань.

По итогам прошедшего сезона «Александрия» квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань покинул пост главного тренера «Александрии», перебравшись в житомирское «Полесье».

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Руслан Ротань Евгений Селезнев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Александрия
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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