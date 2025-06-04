«Есть запас». Лупашко назвал самый сильный клуб УПЛ. Это не Динамо

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко назвал лучший клуб Украинской Премьер-лиги. Специалист выделил донецкий «Шахтер».

– Как бы вы в целом оценили конкурентность в УПЛ? Многие считают, что уровень поднимается, ведь больше клубов с ресурсами.

– Конкуренция повысилась, действительно. Появляются новые имена, появилась идентичность клубов. В целом очень ровный и интересный чемпионат. За первую тройку велась борьба, за четвертое место, за 7-10 позиции, в зоне вылета тоже. Классно, что до конца была интрига.

Да, я уверен, что у «Шахтера» есть огромный запас перед всеми, но остальные команды равны. Если не интересно смотреть все матчи чемпионата, то, по крайней мере, интересно следить, как меняется турнирная таблица, – сказал Лупашко.

В прошлом сезоне титул Украинской Премьер-лиги завоевало киевское «Динамо», а донецкий «Шахтер» стал только третьим. На второй позиции сезон 2024/25 сенсационно завершила Александрия.