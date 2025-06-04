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  4. Кучер рассказал, что будет с Черноморцем после вылета из Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 09:47 |
1544
0

Кучер рассказал, что будет с Черноморцем после вылета из Премьер-лиги

Наставник одесского клуба будет формировать новую команду и искать футболистов

04 июня 2025, 09:47 |
1544
0
Кучер рассказал, что будет с Черноморцем после вылета из Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился мнением о перспективах команды после вылета в Первую лигу, а также рассказал о ситуации с долгами:

– Какая ситуация сейчас с долгами в команде?

– У меня был разговор с руководством клуба перед последним туром чемпионата Украины. Мне сказали, что в первых числах июня со всеми должны рассчитаться, закрыть долги. Пообещали, что все будет нормально.

– Я так понимаю, что «Черноморец» в новом сезоне будет уже другой командой в плане кадров. Селекционная служба клуба работает над поиском усиления для команды?

– Селекционная служба работает, я работаю. Смотрим, ищем футболистов. Надо формировать новую команду. В прошлом сезоне у нас было много арендованных игроков. Также команду покинут и другие футболисты. Поэтому работаем в поте лица, потому что нужно формировать боеспособный коллектив на новый сезон, который сможет решать задачи, – уверен в своих силах Кучер.

По итогам сезона 2024/25 «моряки» заняли 16-е, последнее, место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу. Накануне стало известно, что к тренерскому штабу Кучера присоединится бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Черноморец Одесса Александр Кучер
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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