Кучер рассказал, что будет с Черноморцем после вылета из Премьер-лиги
Наставник одесского клуба будет формировать новую команду и искать футболистов
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился мнением о перспективах команды после вылета в Первую лигу, а также рассказал о ситуации с долгами:
– Какая ситуация сейчас с долгами в команде?
– У меня был разговор с руководством клуба перед последним туром чемпионата Украины. Мне сказали, что в первых числах июня со всеми должны рассчитаться, закрыть долги. Пообещали, что все будет нормально.
– Я так понимаю, что «Черноморец» в новом сезоне будет уже другой командой в плане кадров. Селекционная служба клуба работает над поиском усиления для команды?
– Селекционная служба работает, я работаю. Смотрим, ищем футболистов. Надо формировать новую команду. В прошлом сезоне у нас было много арендованных игроков. Также команду покинут и другие футболисты. Поэтому работаем в поте лица, потому что нужно формировать боеспособный коллектив на новый сезон, который сможет решать задачи, – уверен в своих силах Кучер.
По итогам сезона 2024/25 «моряки» заняли 16-е, последнее, место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу. Накануне стало известно, что к тренерскому штабу Кучера присоединится бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань.
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