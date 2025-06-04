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  4. Экс-голкипер сборной Украины станет тренером Черноморца после вылета из УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 09:17 |
874
0

Экс-голкипер сборной Украины станет тренером Черноморца после вылета из УПЛ

Андрей Дикань присоединится к одесскому коллективу на должность тренера вратарей

04 июня 2025, 09:17 |
874
0
Экс-голкипер сборной Украины станет тренером Черноморца после вылета из УПЛ
ФК ЛНЗ Черкасы. Андрей Дикань

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Дикань войдет в тренерский штаб одесского «Черноморца», который по итогам сезона 2024/25 вылетел в Первую лигу.

Специалист будет помогать наставнику команды Александру Кучеру и займет должность тренера вратарей. На данный момент Дикань отвечает за подготовку голкиперов в женской команде харьковского «Металлиста 1925», где он находится последние полгода.

Опытный футболист ранее работал в тренерском штабе черкасского ЛНЗ, однако покинул этот клуб после прихода Романа Григорчука. Дикань завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

В качестве футболиста Андрей выступал за украинские клубы «Авангард» (Ровеньки) и симферопольскую «Таврию», также играл за несколько российских команд. Провел восемь матчей в составе сборной Украины.

«Черноморец» не сумел избежать прямого вылета из Премьер-лиги – одесский коллектив набрал 23 балла и занял 16-е, последнее, место в чемпионате Украины.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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