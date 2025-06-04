«Я разговаривал». Кучер назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ракицкий
Коуч заявил, что Ярослав не против остаться в «Черноморце»
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер заявил, что опытный защитник «моряков» Ярослав Ракицкий продолжит выступать за одесскую команду даже в Первой лиге Украины.
– А останется ли Ярослав Ракицкий с Черноморцем на следующий сезон? Говорили с ним по этому вопросу?
– Да, я разговаривал с Ярославом на этот счет. Он сказал, что не против того, чтобы остаться в Черноморце и помочь ему в Первой лиге, – сказал Кучер.
По итогам прошлого сезона Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занял 16-ю строчку турнирной таблицы, набрав 23 турнирных пункта в 30 сыгранных матчах.
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