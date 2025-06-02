Журналист: «Вылет Ворсклы и Черноморца – беда. Футбол в заднице»
Цыганык разочарован ситуацией с новичками УПЛ
Известный комментатор и журналист Игорь Цыганык разочарован тем, что в УПЛ заходят «маленькие клубы», у которых нет своих стадионов и детских школ.
«Я знал, что у нас футбол в заднице, но не думал, что в такой. Колхозный такой футбол. Смотрел эти переходные матчи – и кровь из глаз. Не хочу ничего такого говорить по Кудровке, Полтаве или там Металлисту 1925. Это хорошие команды. Наверное. Но элитный статус предусматривает нормативы, инфраструктуру, чтобы отвечать статусу элиты. Я очень расстроен».
«Футболисты Кудровки и других – они задачу решили, но какой уровень, если клубы без фундамента вышли в УПЛ. У Полтавы нет школы, юношеских команд. Это беда. Это свидетельство провала украинского футбола. Но это только мое мнение».
«Беда, что вылетели Ворскла и Черноморец. У них есть школы как минимум, основа. Уходят большие города, а приходят села, если не брать Полтаву», – сказал Цыганык.
По итогам сезона в УПЛ зашли Эпицентр, Металлист 1925, Кудровка и Полтава, а вылетели Ворскла и Черноморец.
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