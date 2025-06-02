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  4. Журналист: «Вылет Ворсклы и Черноморца – беда. Футбол в заднице»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 18:28 | Обновлено 02 июня 2025, 18:51
1466
11

Журналист: «Вылет Ворсклы и Черноморца – беда. Футбол в заднице»

Цыганык разочарован ситуацией с новичками УПЛ

02 июня 2025, 18:28 | Обновлено 02 июня 2025, 18:51
1466
11
Журналист: «Вылет Ворсклы и Черноморца – беда. Футбол в заднице»
ФК Кудрівка

Известный комментатор и журналист Игорь Цыганык разочарован тем, что в УПЛ заходят «маленькие клубы», у которых нет своих стадионов и детских школ.

«Я знал, что у нас футбол в заднице, но не думал, что в такой. Колхозный такой футбол. Смотрел эти переходные матчи – и кровь из глаз. Не хочу ничего такого говорить по Кудровке, Полтаве или там Металлисту 1925. Это хорошие команды. Наверное. Но элитный статус предусматривает нормативы, инфраструктуру, чтобы отвечать статусу элиты. Я очень расстроен».

«Футболисты Кудровки и других – они задачу решили, но какой уровень, если клубы без фундамента вышли в УПЛ. У Полтавы нет школы, юношеских команд. Это беда. Это свидетельство провала украинского футбола. Но это только мое мнение».

«Беда, что вылетели Ворскла и Черноморец. У них есть школы как минимум, основа. Уходят большие города, а приходят села, если не брать Полтаву», – сказал Цыганык.

По итогам сезона в УПЛ зашли Эпицентр, Металлист 1925, Кудровка и Полтава, а вылетели Ворскла и Черноморец.

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Игорь Цыганык Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка Полтава Ворскла Полтава Черноморец Одесса
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 11
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umnuy2
я тебе руку Циганик не пожму
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+2
іван гомонай
куда лізе??? циганик  про що говорить?  він сам давно вже в дупі через свою брехню................... нехай ще когось бере на поруки................ їх ще багато............ зараз можна президента Ворскли....
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+2
Vitason
Ну и кто им виноват что показывают игру уровня колхоза!!!Тупое рассуждение,как обычно Цыганык тупые свои рассуждения высказывает!!
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+1
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adidas777
Наш футбол всупереч страшній війні живий! І це вже диво! 
І потрібно бути невдячним ідіотом, щоб так ображати наш футбол, який зараз виживає незважаючи ні на що! 
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0
adidas777
Циганик це перша повія від так званої спортивної журнілсіьтки у нас. 
Хоча його можна назвати ким завгодно, але не журналістом.
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0
GroundUnder
Идут великие города-Щербачевы,  а приходят Цыганики-сёла с той оперы ...
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0
apepa
А кто лучше Вацко или Цыганык??
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0
Павло
Правда і в тому, що Циганик клоун-говорун, і в тому, що наш футбол таки в дупі 
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0
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Pop
Нажаль наш футбол у дупі і мабуть там залишатиметься дуже довго
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0
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